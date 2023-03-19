Ủ mưu kết hôn 'cấp tốc' vì '2 con bò', thanh niên bị tóm gọn vì lừa tình lẫn tiền của cô gái ngây thơ

Một người phụ nữ được xác định là Hong Juan đến từ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc sở hữu mảnh đất nông nghiệp màu mỡ và chồng cô, họ Dacheng là người không có một xu dính túi. Theo StarVideo đưa tin, cô đã liên lạc với cảnh sát vì nghi ngờ anh chông kết hôn có mục địch xấu với cô.

Câu chuyện về một người phụ nữ Trung Quốc kiện chồng ''cũ'' vì một tình huống oái ăm khiến cộng đồng mạng ''dở khóc dở cười''. Cô cho rằng anh ta đã muốn kết hôn cùng cô chỉ vì... hai con bò.

Vào ngày cưới của họ, anh Dacheng đã thuyết phục Hongjuan bán hai con bò để hai vợ chồng có cuộc sống tốt hơn ở thành phố. Hongjuan đồng ý và bán con bò với giá 17.000 nhân dân tệ (2.500 USD). Báo cáo từ phía cảnh sát không đề cập đến thành phố nằm ở đâu.

Cô Hongjuan gặp anh Dacheng qua mạng và yêu anh ấy ngay lập tức. Anh ta đã đưa ra nhưng lời hoa mỹ như là người giàu có tự lập, sở hữu công ty riêng, ba bất động sản và có hẳn 1,1 triệu nhân dân tệ (160.000 đô la Mỹ) tiền tiết kiệm. Sau khoảng 20 ngày chỉ gặp gỡ và hẹn hò qua mạng, cặp đôi đã nên duyên vợ chồng.

Ngay sau khi kết hôn, người đàn ông đã thuyết phục người vợ bán hai con bò của mình và biến mất khi dùng hết tiền. Tuy nhiên, sau khi cô Hongjuan phát hiện ra tài sản mà Dacheng "tậu" cho cô là một căn hộ cho thuê hàng ngày, cô nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống mới ở thành phố mà cô hằng khao khát chỉ là hão huyền. Cô ấy cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với anh Dacheng vì anh ấy không đi làm và rõ ràng là anh ta chỉ bận tâm đến việc mua vé số nhờ số tiên cô đã bán đi con bò của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hết tiền, anh Daesung nói rằng phải đi công tác và bảo anh ta sẽ về quê một mình vào dịp Tết Nguyên đán, để cô một mình ở lại thành phố. Bất chấp mọi chuyện xảy ra, cô Hongjuan vẫn tin tưởng chồng mới của mình vô điều kiện. Ấy vậy mà khi cô ấy không còn tiền, cô ấy đã nhờ anh chồng Daesung giúp đỡ chi phí đi lại nhưng nhận được cú sốc hết hồn.

Những cú sốc ấy đã khiến cô quyết định cô gọi cảnh sát. Sau khi vào cuộc, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được anh Daesung.

Khi được khảo vấn, anh chồng ngậm ngùi thừa nhận: "Tôi cưới cô ấy vì con bò của cô ấy. Tôi đã bỏ cô ấy khi nhận ra cô ấy không còn tiền". Các chi tiết giật gân của câu chuyện đã trở thành tiêu đề trên các phương tiện truyền thông xã hội đại lục sau khi được đưa ra ánh sáng vào đầu tháng này.

Những câu chuyện về gian lận hôn nhân, tội ác tình yêu gây sốc và bi kịch gia đình xung quanh đám cưới là nội dung lan truyền phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Một người dùng mạng xã hội nhận xét, "Sự thật này còn hơn cả phim ấy."

Một người khác chia sẻ quan điểm: "Giấy đăng ký kết hôn của cô ấy cũng là giả sao? Nếu vậy thì tốt cho họ rồi."

Những câu chuyện hôn nhân giật gân và gây sốc thường là nội dung lan truyền phổ biến trên mạng xã hội đại lục. Có những tin tức khuấy đảo mạng xã hội như đầu tháng này, một người phụ nữ ở đông nam Trung Quốc đã ly dị chồng sau khi anh ta từ chối bán nhà để trả tiền điều trị cho cậu con trai 22 tuổi bị bệnh nan y. Vào tháng 1, một phụ nữ 20 tuổi ở đông nam Trung Quốc đã nổi tiếng trên mạng xã hội đại lục sau khi đám cưới của cô đổ vỡ thảm hại vì tuyên bố cô kết hôn không phải vì tình yêu mà chỉ để làm vui lòng cha mẹ.

Theo SCMP