Ảo ảnh quang học được biết đến nhiều hơn là ảo giác thị giác, nó đề cập đến việc lừa dối thị giác bằng những hình ảnh đến cả trí não cũng cần vận dụng.

Ảo ảnh quang học trong bức hình này: Chỉ những người sở hữu đôi mắt ''đại bàng'' mới tìm thấy được chú tắc kè hoa chỉ trong 5 giây

Ảo ảnh quang học

Ảnh minh họa: Internet

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh nhiều điểm nhấn gây thách thức trí thông minh của bạn.

Tại sao lại có ảo ảnh quang học?

Ảnh minh họa: Internet

Ảo ảnh quang học là những trò chơi trí não, được tạo ra để mài dũa tâm trí của chúng ta.

Tìm kiến con tắc kè ẩn trong những chiếc lá

Câu đố ngày hôm nay dành cho bạn là hãy tìm kiếm con tắc kè đang ẩn trong những chiếc lá này nhé.

Hãy cố gắng tìm chú tắc kè này chỉ trong 5 giây, bạn đã sẵn sàng cho thử thách này chưa?

Thời gian của bạn đã bắt đầu, hãy cùng luyện tập cho não bộ nào!

Khi bạn tập trung cao độ, bạn sẽ nhận thấy chú tắc kè hoa đang ẩn náu ở phía bên phải bức hình.

Nếu bạn vẫn chưa thấy chú tắc kè dù thời gian đã trôi qua, câu trả lời sẽ được tiết lộ ngay bây giờ!

Theo Indiatimes

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