Lễ hội sắc màu Holi cập bến tại Hoa Kỳ: Tưng bừng nhộn nhịp từng khoảnh khắc, đầu năm thêm may mắn

Thế giới 20/03/2023 11:04

Holi không chỉ là một ngày lễ của người Ấn Độ mà còn được tổ chức rộng rãi ở Hoa Kỳ, được một số cộng đồng và cá nhân người Mỹ gốc Ấn tổ chức. 

Lễ hội Holi sẽ được tổ chức vào mùa xuân, thường vào tháng 3, buổi lễ diên ra khi mọi người ném bột màu nước vào nhau để ăn mừng mùa xuân đến chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Lễ hội sắc màu Holi cập bến tại Hoa Kỳ: Tưng bừng nhộn nhịp từng khoảnh khắc, đầu năm thêm may mắn - Ảnh 1

một số thành phố đông người Mỹ gốc Ấn, chẳng hạn như New York, Chicago San Francisco, các nhóm văn hóa địa phương đền thờ tổ chức các sự kiện Holi, mọi người thể tham gia khiêu vũ, nhảy múa trong âm nhạc  thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Một số trường đại học cao đẳng sinh viên Ấn Độ cũng tổ chức lễ hội Holi trong khuôn viên của họ. Khi lễ hội Holi dần dần chiếm ưu thế Hoa Kỳ, nhiều người kể cả những người không phải người Ấn Độ cũng cùng nhau ăn mừng buổi tiệc màu sắc này trên khắp nước Mỹ. Hàng trăm người đã tập trung chuẩn bị cho hầu hết các khẩu tổ chức lễ hội Holi sắp diễn ra vào cuối tuần tới tại Hoa Kỳ.

Trong những năm qua, những lễ kỷ niệm như vậy đã được tổ chức Houston, Texas Thành phố New York, thu hút hàng ngàn người, bao gồm cả những người Mỹ không theo đạo Hindu. Vào năm 2023, lễ hội Holi của Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 8 tháng Ba. 

Holi có phải là một ngày lễ của người Mỹ không?

Mặc dù Holi không được công nhận là một ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ, nhưng nó vẫn là một lễ hội văn hóa quan trọng đối với nhiều người Mỹ bản địa, sự nổi tiếng cũng như tai tiếng của nó vẫn tiếp tục gia tăng trên quốc gia này.

Lễ hội sắc màu Holi cập bến tại Hoa Kỳ: Tưng bừng nhộn nhịp từng khoảnh khắc, đầu năm thêm may mắn - Ảnh 2

Holi là lễ hội duy nhất ở Ấn Độ đoàn kết mọi người thuộc mọi tôn giáo, tràn đầy tình cảm anh em thân thiết cùng chia sẻ tôn vinh truyền thống Ấn Độ đa sắc màu. Lễ hội được tổ chức không chỉ ở Ấn Độ mà còn ở Mỹ. Ngày của Holi thay đổi vào tháng 3 hàng năm vì nó được tính theo lịch Hindu và Panchan.

Địa điểm tốt nhất để tham gia Lễ hội Holi Hoa Kỳ 2023

Dưới đây là danh sách các thành phố tốt nhất của Hoa Kỳ để chào mừng Holi. 

1. Lễ hội Holi ở thành phố New York, Mỹ

Holi "Lễ hội sắc màu" hay còn gọi là "Lễ hội tình yêu" vì nhiều người coi đây là ngày kỷ niệm cách tình yêu chiến thắng cái ác.

Lễ hội sắc màu Holi cập bến tại Hoa Kỳ: Tưng bừng nhộn nhịp từng khoảnh khắc, đầu năm thêm may mắn - Ảnh 3

Thành phố New York có một cộng đồng lớn người Ấn Độ muốn chào mừng mùa xuân với sự kiện thú vị, miễn phí này. Ném bột màu là hoạt động chính của lễ hội này, nhưng ngoài ra còn có các gian hàng ẩm thực và sân chơi cho trẻ em, còn có nhạc sống và khiêu vũ.

Các nhà tổ chức khuyên bạn nên mặc quần áo màu trắng để tối đa hóa trải nghiệm đầy màu sắc này. 

2. Lễ hội Holi hàng năm của Houston

Lễ hội Holi hàng năm của Houston là sự kết hợp sôi động, phù hợp với lứa tuổi của nhạc sống, trò chơi đầy màu sắc, khiêu vũ dân gian Bollywood và Ấn Độ cùng ẩm thực đường phố. Đây cũng là một trong những sự kiện Nam Á lớn nhất được tổ chức tại Houston, với hơn 1.000 người thường tham dự sự kiện này.

3. Lễ hội Holi ở New Jersey, Mỹ

Lễ hội Holi năm nay sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 3 năm 2023. Nó được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng ba, vì vậy ngày có thể  thay đổi mỗi năm. Nhiều người nghĩ rằng lễ hội Holi chỉ được tổ chức ở Ấn Độ, nhưng trên thực tế lễ hội được tổ chức ở các nước trên thế giới.

Ở một số nơi, lễ kỷ niệm có thể kéo dài đến hai tuần. Năm nay New Jersey tổ chức nhiều lễ hội Holi trên toàn tiểu bang vào tháng Ba. 

4. Lễ hội Holi thường niên lần thứ 4 tại Austin, Texas

Ở Mỹ, Holi được tổ chức tại Đập Radha Madhav theo phong cách giống như ở quận Braj của Ấn Độ. Nó có cùng màu sắc, vui tươi, niềm vui gia đình và sự náo nhiệt tưng bừng.

Lễ hội sắc màu Holi cập bến tại Hoa Kỳ: Tưng bừng nhộn nhịp từng khoảnh khắc, đầu năm thêm may mắn - Ảnh 4

Mỗi mùa xuân, cộng đồng Austin lại mong chờ lễ hội Holi vui vẻ này, một lễ hội của màu sắc mà ai cũng có thể tham gia. Trò chơi Holi năm nay sẽ có một ban nhạc sống hát các bài hát Holi từ Braj, tạo ra một bầu không khí âm nhạc sôi động.

5. Kỷ niệm Holi 2023 tại San Francisco

Lê xhooij Holi ở San Francisco là giá trị lớn về văn hóa. Mọi người sẽ cùng nhau nhảy theo những giai điệu Bollywood sống động, ném bột màu và bóng nước vào nhau thật thú vị.

San Francisco có rất nhiều sự kiện Holi vào năm 2023. Từ khiêu vũ dưới mưa đến những bữa tiệc trên bãi biển ở Holi, có rất nhiều hoạt động bạn có thể tham gia.

6. Kỷ niệm Holi 2023 tại Los Angeles

Lễ hội Sắc màu Holi ở Los Angeles là một sự kiện đáng để chờ đợi. Nếu có cơ hội, bạn nên một lần tận hưởng khoảnh khắc đắm mình trong lễ hội bằng cách khám phá tất cả các sự kiện Holi vui nhộn ở Los Angeles cho năm 2023. 

Theo Indiatimes

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