Ăn trưa vẫn không quên nhiệm vụ, anh cảnh sát đẹp trai nhận "mưa" lời khen từ dân mạng

Thế giới 22/03/2023 16:46

Vừa ăn cơm trưa vừa giúp người đàn ông bị bệnh mất trí nhớ liên lạc với gia đình, anh cảnh sát nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.

Vào ngày 22/3, một video có tiêu đề “Một cảnh sát vây quanh một người đàn ông lớn tuổi khi đang ăn?” đã được đăng tải lên kênh YouTube chính thức của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Đoạn video cho thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi một mình tại một quán ăn ở Seo-gu, Daegu vào đầu tháng này. Người đàn ông ngồi thất thần trước bàn đồ ăn của mình còn các nhân viên cảnh sát rời đi sau bữa ăn đã nhìn người đàn ông này nhiều lần.

Vài phút sau, có hai cảnh sát quay lại và nói: "Ông có phải là ông A không? Cả gia đình đang tìm kiếm ông”.

Ăn trưa vẫn không quên nhiệm vụ, anh cảnh sát đẹp trai nhận 'mưa' lời khen từ dân mạng - Ảnh 1

Khi đang di chuyển trên xe tuần tra, anh cảnh sát nhận được thông báo rằng “tìm người lớn tuổi lạc đường vì bị mất trí nhớ”, và hình dáng trang phục trùng khớp với người đàn ông lớn tuổi trong quán ăn.

Người đàn ông lớn tuổi nói: “Tôi đói nên đến ăn gukbap”, anh cảnh sát trả lời: “Cháu đã gọi người nhà rồi, ông ăn từ từ thôi”.

Khoảng gần cuối bữa ăn, người giám hộ đến, và người đàn ông lớn tuổi đã có thể trở về nhà an toàn với gia đình.

Tính đến 16h30 cùng ngày, video này đã thu về 910.000 lượt xem và 907 bình luận.

Cư dân mạng sau khi xem video đã cho thấy những phản ứng “Tôi mừng muốn khóc quá" hay "Đôi mắt của anh ấy không thể đùa được đâu".

Theo Daejon Ilbo

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