Khi lễ cưới đang diễn ra, khách mời và gia đình đang nhảy múa trên nền nhạc để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ thì bi kịch xảy ra. Cô dâu Hetal được cho là đã ngất xỉu trong nghi lễ đám cưới , sau đó cô được được đưa đến một bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ thông báo rằng cô đã qua đời vì một cơn đau tim.

Sự việc đáng tiếc xảy ra trước Đền Bhagwaneshwar Mahadev của Bhavnagar. Khi Vishal, con trai của Ranabhai Butabhai Algotar ở làng Nari, chuẩn bị kết hôn với Hetal, con gái của một người đàn ông tên là Jinabhai Rathore.

Khi gia đình đau buồn cho cô dâu xấu số, họ hàng đã nghĩ ra một ý tưởng khác để đảm bảo lễ cưới vẫn đang được diễn ra đó là để em gái cô dâu nên duyên với chú rể Vishal.

Em gái của cô dâu - Pixabay

Theo báo cáo của các nhà chức trách địa phương, cơ thể của cô dâu xấu số Hetal được giữ trong kho lạnh cho đến khi buổi lễ kết thúc. Laxmanbhai Rathore, ủy viên hội đồng của thành phố Bhavnagar và là người đứng đầu Maldhari Samaj, mô tả vụ việc là vô cùng đáng buồn.

Anh cho biết dù gia đình cô dâu bị sốc trước sự ra đi của con gái, nhưng các thành viên họ hàng đã thuyết phục họ làm gương bằng cách không bỏ rơi chàng rể và gia đình anh ta cần có cô dâu trong ngày cưới của con trai.

Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận trực tuyến, đa số dân mạng cho rằng vụ việc này thật đáng lên án và vô lý hết sức.

"Ngay cả khi em gái "tự nguyện", thì đó có phải là thời điểm thích hợp để tổ chức đám cưới không?"

"Mặc dù làm theo ý kiến của gia đình nhưng việc em gái 'sẵn sàng' kết hôn thay chị là điều không phù hợp. Cô ấy có thể có quyền tự quyết gì trong tình huống như vậy."

Trước đó trang Daily Mail đưa tin cô dâu Surbhi bị lên cơn đau tim ngay giữa buổi lễ tổ chức tại TP Etawah, bang Uttar Pradesh, sau khi trao đổi vòng hoa với chồng sắp cưới Manjesh Kumar theo phong tục của người Hindu.

Em gái Nisha của cô dâu Surbhi (người được khoanh tròn). Ảnh: Ảnh: Tahir Ibn Manzoor

Một bác sĩ ở ngôi làng gần đó được gọi đến hiện trường nhưng không thể cứu được cô dâu. Tuy nhiên, thay vì tạm ngưng đám cưới, gia đình 2 bên lại đồng ý tiếp tục bằng cách cho em gái cô dâu, cô Nisha, lấy chồng thay chị. Thi thể của Surbhi được đưa vào 1 căn phòng riêng trong khi lễ cưới diễn ra rồi mới được hỏa táng sau đó.