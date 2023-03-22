Nhà hàng nổi tiếng nhân ''gạch đá'' vì chỉ tặng bữa ăn miễn phí cho khách trên 158kg

Tranh cãi nổ ra sau khi các video trên TikTok và các kênh truyền thông xã hội khác cho thấy những khách hàng ''tiềm năng'' đang xếp hàng bên ngoài Heart Attack Grill ở Las Vegas để xem họ có đủ điều kiện nhận ưu đãi hay không.

Heart Attack Grill đã thu hút được khá nhiều người hâm mộ trong những năm qua nhờ các dịch vụ theo chủ đề của nó. Nhà hàng chủ yếu phục vụ đồ ăn nhanh và tập trung vào thực phẩm giàu chất béo và calo.

Những khách hàng nặng hơn từ 136 kg đến hơn 158 kg sẽ được phục vụ một bữa ăn miễn phí tại nhà hàng theo ''chủ đề bệnh viện''.

Một số sản phẩm của nhà hàng có sẵn trong các đơn đặt hàng là loại thức ăn theo khẩu phần như "Single," "Double," "Triple," "Quadruple," "Quintuple," "Sextuple," "Septuple," và thậm chí là "Octuple Bypass". Hầu hết các nhà hàng gọi khách hàng của họ là thực khách. Tuy nhiên, do tính độc đáo của chủ đề bệnh viện, Heart Attack Grills gọi khách của mình là "bệnh nhân".

Những người phục vụ hóa trang thành bác sĩ và các nữ tiếp viên giả làm y tá. Trước khi đặt hàng, mỗi bệnh nhân mặc áo choàng bệnh viện và dây đeo cổ tay.

Nhiều người dùng Twitter đã lên tiếng chỉ trích người chủ vì đã khuyến khích hành vi không lành mạnh bằng cách cung cấp đồ ăn nhanh miễn phí cho những khách hàng đã béo phì. Nhiều người còn cho rằng bằng chiến thuật marketing kém ''nhân văn'' này, họ đang cố ý mời gọi thêm nhiều người bệnh hơn nữa.

Heart Attack Grill là một chuỗi nhà hàng ở Hoa Kỳ nổi tiếng với các lựa chọn thực đơn giàu calo và không tốt cho sức khỏe. Chuỗi nhà hàng được thành lập tại Las Vegas, Nevada vào năm 2005 và kể từ đó đã mở rộng sang các địa điểm khác trên khắp Hoa Kỳ.

Món ăn ở nhà hàng chủ yếu nhiều chất béo và calo

Thực đơn của Heart Attack Grill bao gồm các món ăn như Burger 4-Fold, bao gồm bốn miếng bít tết, một vài lát pho mát cùng thịt xông khói, khoai tây chiên bằng mỡ lợn nguyên chất. Nhà hàng cũng phục vụ sữa lắc, bia và các loại đồ uống có hàm lượng calo cao khác.

Chủ đề của nhà hàng dựa trên một bệnh viện với các nữ tiếp viên ăn mặc như y tá và khách hàng được gọi là "bệnh nhân". Chủ nhà hàng, ông John Basso giải thích rằng chủ đề này theo ông là khá vượt trội nhằm châm biếm nỗi ám ảnh của người Mỹ đối với thực phẩm không tốt cho sức khỏe.

Dù cho chủ đề và thực đơn của nhà hàng gây tranh cãi nhưng nó đã nhận được sự ủng hộ và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và tin tức. Tuy nhiên, nhà hàng cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì thúc đẩy lối sống không lành mạnh và góp phần gây ra đại dịch béo phì.

Theo Indiatimes