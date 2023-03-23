Trận động đất mạnh 6,8 độ richter rung chuyển Afghanistan: Dư chấn đến cả Ấn Độ cũng phải lo ngại

Thế giới 23/03/2023 06:04

Theo báo cáo từ những hãng thông tấn quốc qua, gần đây đã có một trận động đất làm ảnh hưởng không chỉ Afghanistan mà còn cả Ấn Độ và Pakistan.

Hôm thứ Ba, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) thông báo một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Hindu Kush của Afghanistan. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức GFZ cũng cho biết trận động đất xảy ra 184 km (114 dặm) dưới lòng đất.

Trận động đất mạnh 6,8 độ richter rung chuyển Afghanistan: Dư chấn đến cả Ấn Độ cũng phải lo ngại - Ảnh 1

Hãng thông tấn Ấn Độ ANI cũng cho biết: Thủ đô New Delhi của nước này cũng đang cảm thấy các đợt rung chuyển. Các nhân chứng cho biết họ cảm thấy rung chuyển mạnh ở một số vùng của Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ.

Trận động đất hôm thứ Ba dường như không nguy hiểm đến tính mạng. Các báo cáo ban đầu cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở một số thành phố của Pakistan, bao gồm cả Islamabad và Lahore.

Trận động đất mạnh 6,8 độ richter rung chuyển Afghanistan: Dư chấn đến cả Ấn Độ cũng phải lo ngại - Ảnh 2

Trận động đất cũng được báo cáo là đã được cảm nhận thấy đang ''tấn công'' ở Kabul, thủ đô của Afghanistan.

Ngoài ra còn có báo cáo về những người bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc ở các khu vực Kashmir do New Delhi, Ấn Độ kiểm soát. Một số cây cối đã bị bật gốc do rung chuyển.

Dưới đây là chi tiết theo dữ liệu:

  • Khu vực: Biên giới Afghanistan-Tajikistan
  • Thời gian: 2023-03-21 16:47:24.5 UTC
  • Độ lớn: 6,8 độ richter 
  • Tâm chấn: 71,03°Đ 36,52°B
  • Độ sâu : 184 km
  • Dự báo thông qua: Thời tiết Kashmir
  • Nguồn dữ liệu ban đầu: GFZ

Trận động đất mạnh 6,8 độ richter rung chuyển Afghanistan: Dư chấn đến cả Ấn Độ cũng phải lo ngại - Ảnh 3

Một số dân của các tòa nhà cao tầng Ấn Độ Pakistan đã cùng sợ hãi khi cảm thấy các tòa nhà của họ rung chuyển vào lúc những cơn chấn động mạnh tấn công thành phố của họ. Nhiều người khu vực đô thị Delhi tập trung bên ngoài nhà của họ để phòng trường hợp nguy hiểm có thể kịp thời di tản. Như một biện pháp an toàn, dịch vụ Tàu điện ngầm Delhi-NCR cũng đã bị đình chỉ.

Theo Indiatimes

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Từ khóa:   động đất ở Afghanistan cứu hộ động đất chống thiên tai

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