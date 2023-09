Trận động đất mạnh 6,8 độ richter rung chuyển Afghanistan: Dư chấn đến cả Ấn Độ cũng phải lo ngại

Hãng thông tấn Ấn Độ ANI cũng cho biết: Thủ đô New Delhi của nước này cũng đang cảm thấy các đợt rung chuyển. Các nhân chứng cho biết họ cảm thấy rung chuyển mạnh ở một số vùng của Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ.

Trận động đất cũng được báo cáo là đã được cảm nhận thấy đang ''tấn công'' ở Kabul, thủ đô của Afghanistan.

Ngoài ra còn có báo cáo về những người bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc ở các khu vực Kashmir do New Delhi, Ấn Độ kiểm soát. Một số cây cối đã bị bật gốc do rung chuyển.

Dưới đây là chi tiết theo dữ liệu:

Khu vực: Biên giới Afghanistan-Tajikistan

Thời gian: 2023-03-21 16:47:24.5 UTC

Độ lớn: 6,8 độ richter

Tâm chấn: 71,03°Đ 36,52°B

Độ sâu : 184 km

Dự báo thông qua: Thời tiết Kashmir

Nguồn dữ liệu ban đầu: GFZ

Một số cư dân của các tòa nhà cao tầng ở Ấn Độ và Pakistan đã vô cùng sợ hãi khi cảm thấy các tòa nhà của họ rung chuyển vào lúc những cơn chấn động mạnh tấn công thành phố của họ. Nhiều người ở khu vực đô thị Delhi tập trung bên ngoài nhà của họ để phòng trường hợp nguy hiểm có thể kịp thời di tản. Như một biện pháp an toàn, dịch vụ Tàu điện ngầm Delhi-NCR cũng đã bị đình chỉ.

Theo Indiatimes