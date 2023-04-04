Hàng trăm tờ tiền rơi ra từ một chiếc túi bị cướp, người dân đổ xô đến nhặt

Thế giới 04/04/2023 07:29

Có 2 tên cướp đã giật túi tiền của một người khoảng 20 tuổi ở Argentina, làm hàng trăm tờ tiền bay trong gió.

Ở Argentina, 2 tên cướp đã giật túi tiền của một người khoảng 20 tuổi làm hàng trăm tờ tiền bay trong gió. Người này đã thu hồi được 99% số tiền với sự giúp đỡ của những người qua đường, người dân đã giao tất cả số tiền mặt họ tìm thấy cho nam thanh niên.

Theo nhật báo La Nacion của Argentina đưa tin ngày 2/4 (giờ địa phương), một vụ cướp xe máy đã xảy ra ở Belgrano, Buenos Aires, thủ đô của Argentina, vào ngày 30/3.

Juan Cruz (26 tuổi) đang mang 7 triệu peso Argentina (700 tỷ đồng) để gửi vào ngân hàng thì bị một nhóm gồm 2 tên cướp giật tấn công. Cruz chật vật giữ túi tiền nhưng bị cướp mất. Tuy nhiên, lúc này, khóa kéo của chiếc túi bị bung ra và hàng trăm tờ tiền bay ra đường.

Hàng trăm tờ tiền rơi ra từ một chiếc túi bị cướp, người dân đổ xô đến nhặt - Ảnh 1

Ảnh: Twitter

Khoảng 15 người dân đi ngang qua hiện trường đã đổ xô lại để nhặt tiền giúp. Nhóm cướp hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường khi bị người dân ập đến.

Người dân đã không bỏ số tiền họ tìm thấy vào túi mình và đưa tất cả cho Cruz.

Với sự giúp đỡ của người dân, Cruz đã có thể lấy lại được gần như số tiền của mình, chỉ còn thiếu 70.000 peso (khoảng 30 triệu đồng).

Một cư dân sống ở tòa nhà đối diện đã ghi lại tình huống này trong một đoạn video camera và sau đó câu chuyện của Cruz đã lan truyền trên mạng xã hội.

Nhìn chung, cư dân mạng phản hồi rằng họ không thể tin rằng người dân đã nhặt được số tiền mặt và trả lại tất cả cho chủ sở hữu ban đầu.

Liên quan đến số tiền không được thu lại được, những suy đoán như “nó bị gió thổi bay và rơi xa hơn” và “một hoặc hai người đã lấy nó” được mọi người bình luận.

Trong khi đó, những kẻ chạy trốn vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát đang truy tìm tung tích của những tên tội phạm dựa trên camera quan sát gần đó và lời khai của người dân tại hiện trường.

Theo Daum 

Nhét mảnh giấy vào siêu xe gửi chị gái xinh đẹp, chàng trai trẻ nhận cái kết đắng

Nhét mảnh giấy vào siêu xe gửi chị gái xinh đẹp, chàng trai trẻ nhận cái kết đắng

Chàng trai trẻ sinh sau năm 2000 nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng sau khi nhét mảnh giấy nhỏ vào siêu xe gửi cho chị gái giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   nhặt tiền rơi trên đường giật túi tiền ở Argentina trộm cướp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 42 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích