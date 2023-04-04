Có 2 tên cướp đã giật túi tiền của một người khoảng 20 tuổi ở Argentina, làm hàng trăm tờ tiền bay trong gió.

Ở Argentina, 2 tên cướp đã giật túi tiền của một người khoảng 20 tuổi làm hàng trăm tờ tiền bay trong gió. Người này đã thu hồi được 99% số tiền với sự giúp đỡ của những người qua đường, người dân đã giao tất cả số tiền mặt họ tìm thấy cho nam thanh niên.

Theo nhật báo La Nacion của Argentina đưa tin ngày 2/4 (giờ địa phương), một vụ cướp xe máy đã xảy ra ở Belgrano, Buenos Aires, thủ đô của Argentina, vào ngày 30/3.

Juan Cruz (26 tuổi) đang mang 7 triệu peso Argentina (700 tỷ đồng) để gửi vào ngân hàng thì bị một nhóm gồm 2 tên cướp giật tấn công. Cruz chật vật giữ túi tiền nhưng bị cướp mất. Tuy nhiên, lúc này, khóa kéo của chiếc túi bị bung ra và hàng trăm tờ tiền bay ra đường.

Ảnh: Twitter

Khoảng 15 người dân đi ngang qua hiện trường đã đổ xô lại để nhặt tiền giúp. Nhóm cướp hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường khi bị người dân ập đến.

Người dân đã không bỏ số tiền họ tìm thấy vào túi mình và đưa tất cả cho Cruz.

Với sự giúp đỡ của người dân, Cruz đã có thể lấy lại được gần như số tiền của mình, chỉ còn thiếu 70.000 peso (khoảng 30 triệu đồng).

Một cư dân sống ở tòa nhà đối diện đã ghi lại tình huống này trong một đoạn video camera và sau đó câu chuyện của Cruz đã lan truyền trên mạng xã hội.

Nhìn chung, cư dân mạng phản hồi rằng họ không thể tin rằng người dân đã nhặt được số tiền mặt và trả lại tất cả cho chủ sở hữu ban đầu.

Liên quan đến số tiền không được thu lại được, những suy đoán như “nó bị gió thổi bay và rơi xa hơn” và “một hoặc hai người đã lấy nó” được mọi người bình luận.

Trong khi đó, những kẻ chạy trốn vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát đang truy tìm tung tích của những tên tội phạm dựa trên camera quan sát gần đó và lời khai của người dân tại hiện trường.

Theo Daum

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