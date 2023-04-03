Nhét mảnh giấy vào siêu xe gửi chị gái xinh đẹp, chàng trai trẻ nhận cái kết đắng

Chàng trai trẻ sinh sau năm 2000 nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng sau khi nhét mảnh giấy nhỏ vào siêu xe gửi cho chị gái giàu có.

Mới đây sự việc xảy ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng động mạng xứ Trung. Chàng trai sinh sau năm 2000 gửi một mảnh giấy cho nữ chủ nhân của một chiếc siêu xe và nhận về rất nhiều chỉ trích. Sự việc này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận nước này. Sau khi gửi thư làm quen với nữ chủ nhân của siêu xe, chồng của người phụ nữ đã tìm đến nhà chàng trai trẻ Trong đoạn video được đăng tải, một người phụ nữ cầm trên tay một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi những dòng chữ nguệch ngoạc: “Chào chị, xin lỗi vì đã làm phiền. Em dùng cách này để làm quen với chị mong rằng chị không trách em. Em muốn làm quen và trở thành bạn của chị. Em là chàng trai sinh sau năm 2000, chiều cao 1 mét 80. Nếu như chị đồng ý kết bạn với em thì thêm phương thức liên lạc của em nhé”. Sau nội dung đó là số điện thoại và một hình trái tim.

Điều đáng nói là tại sao chàng trai sinh sau năm 2000 này lại để tờ giấy này trên xe của người phụ nữ kia? Theo Baijiahao, chiếc xe mà người phụ nữ đi là xe Porsche 911, từ các thông tin tìm kiếm trên mạng cho thấy, tại Trung Quốc chiếc xe này có giá dao động từ hơn 1 triệu nhân dân tệ đến 2 triệu nhân dân tệ (khoảng từ 3.6 đến 7.2 tỷ đồng). Chàng thanh niên để lại mảnh giấy này cho thấy anh ta cũng biết chủ nhân của chiếc xe này là một người phụ nữ, đây là một hành vi có tính toán từ trước. Chàng trai chỉ biết nói xin lỗi với chồng của người phụ nữ Mặc dù hai người không biết nhau nhưng chàng trai đã giới thiệu rằng mình cao 1 mét 80 kèm theo một hình trái tim chứng tỏ này anh chàng này khá giống với một số người trẻ hiện nay, “không muốn lao động” mà chỉ muốn tìm một chiếc ATM di động để rút tiền. Sau đó người phụ nữ này đã đưa mảnh giấy cho chồng của mình, người chồng đã tìm đến gặp chàng trai kia để “nói chuyện”.

Chàng trai trẻ liên tục xin lỗi và nhận sai: “Em xin lỗi, em sai rồi, em đảo bảo sau này sẽ không làm phiền người nhà anh nữa”. Chồng của người phụ nữ nói cũng rất có lý: “Không phải chỉ người nhà của tôi, mà những người trong tiểu khu này cậu cũng đừng mơ tưởng. Tôi nói cho cậu biết, là một người trẻ tuổi, đạo đức cơ bản nhất cậu cần phải có. Tuổi còn trẻ nên đi theo con đường chính đạo, không biết người ta đã có chồng rồi hay sao?” Chàng trai sinh sau năm 2000 đảm bảo sau này sẽ không làm phiền vợ của người đàn ông này nữa Câu chuyện này khiến cộng đồng mạng xứ Trung sôi nổi bàn luận, dường như trong xã hội hiện tại đã xuất hiện một số người trẻ tuổi không muốn lao động mà vẫn muốn có tiền. Họ dựa vào ngoại hình của mình để “kết bạn” với những người lớn tuổi hơn nhưng lại giàu có. Sau đó dần dần phát triển mối quan hệ đó để được bao nuôi, không cần phải làm bất cứ công việc gì mà hàng tháng vẫn có rất nhiều tiền.

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