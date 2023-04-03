Nhét mảnh giấy vào siêu xe gửi chị gái xinh đẹp, chàng trai trẻ nhận cái kết đắng

Thế giới 03/04/2023 10:02

Chàng trai trẻ sinh sau năm 2000 nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng sau khi nhét mảnh giấy nhỏ vào siêu xe gửi cho chị gái giàu có.

Mới đây sự việc xảy ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng động mạng xứ Trung. Chàng trai sinh sau năm 2000 gửi một mảnh giấy cho nữ chủ nhân của một chiếc siêu xe và nhận về rất nhiều chỉ trích. Sự việc này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận nước này.

chang trai tre 1
 Sau khi gửi thư làm quen với nữ chủ nhân của siêu xe, chồng của người phụ nữ đã tìm đến nhà chàng trai trẻ

Trong đoạn video được đăng tải, một người phụ nữ cầm trên tay một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi những dòng chữ nguệch ngoạc: “Chào chị, xin lỗi vì đã làm phiền. Em dùng cách này để làm quen với chị mong rằng chị không trách em. Em muốn làm quen và trở thành bạn của chị. Em là chàng trai sinh sau năm 2000, chiều cao 1 mét 80. Nếu như chị đồng ý kết bạn với em thì thêm phương thức liên lạc của em nhé”. Sau nội dung đó là số điện thoại và một hình trái tim.

Điều đáng nói là tại sao chàng trai sinh sau năm 2000 này lại để tờ giấy này trên xe của người phụ nữ kia? Theo Baijiahao, chiếc xe mà người phụ nữ đi là xe Porsche 911, từ các thông tin tìm kiếm trên mạng cho thấy, tại Trung Quốc chiếc xe này có giá dao động từ hơn 1 triệu nhân dân tệ đến 2 triệu nhân dân tệ (khoảng từ 3.6 đến 7.2 tỷ đồng). Chàng thanh niên để lại mảnh giấy này cho thấy anh ta cũng biết chủ nhân của chiếc xe này là một người phụ nữ, đây là một hành vi có tính toán từ trước.

chang trai tre 2
 Chàng trai chỉ biết nói xin lỗi với chồng của người phụ nữ

Mặc dù hai người không biết nhau nhưng chàng trai đã giới thiệu rằng mình cao 1 mét 80 kèm theo một hình trái tim chứng tỏ này anh chàng này khá giống với một số người trẻ hiện nay, “không muốn lao động” mà chỉ muốn tìm một chiếc ATM di động để rút tiền. Sau đó người phụ nữ này đã đưa mảnh giấy cho chồng của mình, người chồng đã tìm đến gặp chàng trai kia để “nói chuyện”.

Chàng trai trẻ liên tục xin lỗi và nhận sai: “Em xin lỗi, em sai rồi, em đảo bảo sau này sẽ không làm phiền người nhà anh nữa”. Chồng của người phụ nữ nói cũng rất có lý: “Không phải chỉ người nhà của tôi, mà những người trong tiểu khu này cậu cũng đừng mơ tưởng. Tôi nói cho cậu biết, là một người trẻ tuổi, đạo đức cơ bản nhất cậu cần phải có. Tuổi còn trẻ nên đi theo con đường chính đạo, không biết người ta đã có chồng rồi hay sao?”

chang trai tre 3
 Chàng trai sinh sau năm 2000 đảm bảo sau này sẽ không làm phiền vợ của người đàn ông này nữa

Câu chuyện này khiến cộng đồng mạng xứ Trung sôi nổi bàn luận, dường như trong xã hội hiện tại đã xuất hiện một số người trẻ tuổi không muốn lao động mà vẫn muốn có tiền. Họ dựa vào ngoại hình của mình để “kết bạn” với những người lớn tuổi hơn nhưng lại giàu có. Sau đó dần dần phát triển mối quan hệ đó để được bao nuôi, không cần phải làm bất cứ công việc gì mà hàng tháng vẫn có rất nhiều tiền.

Ly hôn 3 năm chàng trai hối hận muốn tái hôn với vợ cũ và “màn trả thù” khiến chồng cũ bủn rủn tay chân của cô dâu

Ly hôn 3 năm chàng trai hối hận muốn tái hôn với vợ cũ và “màn trả thù” khiến chồng cũ bủn rủn tay chân của cô dâu

Hối hận sau 3 năm ly hôn, chàng trai biết vợ cũ vẫn chưa kết hôn nên đã đề nghị được tái hôn nhưng không ngờ điều kiện cô dâu đưa ra khiến anh phải nhập viện.

Xem thêm
Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung được bao nuôi chàng trai trẻ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 43 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích