Cho đi là còn mãi: Câu chuyện cảm động của một người đàn ông hiến tặng nội tạng

Câu chuyện người đàn ông rơi vào tình trạng chết não đã hiến tặng tim, gan, thận trái, thận phải của mình cho 4 sinh mệnh khác rồi ra đi gây xúc động mạnh trong cộng đồng.

Ông Ko Min-soo, 54 tuổi, cha của hai con trai, là công nhân làm việc ban ngày tại một công trường xây dựng.

Ông Ko chủ yếu làm việc ở Pyeongtaek, Gyeonggi-do, Hàn Quốc nhưng không có việc làm vào ngày hôm đó.

Ảnh minh họa: Internet

Con trai của ông Ko chia sẻ:

Bố không có việc làm trong một thời gian. Bây giờ đang mùa mưa, lúc đó chắc ông nghĩ mình cũng phải làm việc trở lại và ông đã đến Ansan làm những công việc khác một thời gian. Ông cứ làm việc như vậy.

Và ngày hôm đó, một cuộc điện thoại khẩn cấp đã gọi đến cho gia đình.

Người ta nói rằng bố đã bị ngã và được đưa đến bệnh viện khi đang thay khung cửa sổ tại một trường tiểu học ở Ansan. Tôi nghe nói bố tôi đã rơi từ độ cao 6 mét, vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ bị gãy tay chân".

Tuy nhiên, ông bị chấn thương nặng ở đầu và phải trải qua phẫu thuật, cuối cùng ông rơi vào tình trạng chết não.

Với tính cách của bố và ngay cả khi tôi trở nên như vậy, tôi tự hỏi liệu mình có nên hiến tặng nội tạng hay không. Cuối cùng gia đình đã chấp nhận hiến tim, gan, thận trái và thận phải cho 4 người khác.

Những người nhận cảm thấy may mắn vì cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, và tôi hy vọng họ sẽ sống thật lâu, thật lâu. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Bố ơi, con yêu bố rất nhiều.

Theo MBC News

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