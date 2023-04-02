Gửi tin nhắn cho người cha đã mất từ 3 năm trước, thanh niên nghẹn ngào khi nhận được điều này

Thế giới 02/04/2023 06:34

Câu chuyện về một thanh niên trượt kỳ thi tuyển sinh cao học nhận được lời an ủi bằng cách gửi tin nhắn vào số điện thoại di động của người cha đã khuất khiến cư dân mạng cảm động.

Người con trai thất vọng vì trượt kỳ thi cao học, nhớ đến người cha đã qua đời ba năm trước. Nhớ cha, anh đã nhắn tin vào số điện thoại của ông đã dùng khi còn sống và bất ngờ nhận được tin nhắn hồi âm một lời an ủi ấm áp.

Theo tờ Hong Kong South China Morning Post (SCMP) ngày 31 tháng trước (giờ địa phương), anh A (22 tuổi), một nam thanh niên sống tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã nhận được thông báo thi trượt kỳ thi tuyển cao học tuần trước. Quá thất vọng, anh A nhắn tin vào số điện thoại của người cha đã mất sử dụng cách đây 3 năm của mình. Đây là nội dung tin nhắn anh gửi:

“Bố ơi, con đã không thể vượt qua kỳ thi tuyển cao học. Đây là kết quả mà con đã dự đoán trước. Con sẽ chuẩn bị thật chăm chỉ và cố gắng một lần nữa vào năm tới. Con hiểu rõ tính cách của con, nhất định con sẽ thi đỗ kỳ thi này. Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm. Bố hãy xuất hiện dù trong giấc mơ của con nhé bố. Con nhớ bố”.

Vài giờ sau, trong sự ngạc nhiên của anh, tin nhắn từ số điện thoại mà cha anh đã sử dụng phản hồi.

“Đừng lo lắng, con trai. Đâu ai có thể luôn thành công? Con sẽ trưởng thành từ những thất bại của mình và cuối cùng trở thành người giỏi nhất. Hãy mạnh mẽ và tiến về phía trước. Bố tin con trai bố là người tuyệt vời nhất. Bố cũng nhớ con”.

Gửi tin nhắn cho người cha đã mất từ 3 năm trước, thanh niên nghẹn ngào khi nhận được điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, người gửi tin nhắn này là một người đàn ông họ Gao. Khi ông Gao lần đầu tiên nhận được tin nhắn của anh A, ông nghĩ rằng chắc hẳn ai đó đã liên lạc nhầm số. Tuy nhiên, ông sớm nhận ra rằng cha của anh A đã qua đời. Sau khi suy nghĩ, ông Gao quyết định gửi tin nhắn trả lời theo cách nói chuyện của một người cha để anh A lấy lại niềm tin. “Tôi nghĩ cuộc đời của anh A có lẽ cũng không suôn sẻ. Tôi không biết anh ấy cũng cần dũng khí”, ông Gao nói với SCMP.

Anh A cũng gửi lại tin nhắn cho ông Gao. Anh nói: "Xin hỏi là ai đang sử dụng số điện thoại này ạ?" và gửi lời "Dù ông là ai, cháu cũng cảm ơn ông”. Ông Gao nói, “Không, không sao cả. Nếu cậu cứ tiếp tục nổ lực chăm chỉ, ngày mai sẽ tốt hơn”. Anh A nói: “Cháu đã khóc ngay khi nhìn thấy tin nhắn từ ‘Bố’. Cháu sẽ không bao giờ làm phiền ông với những việc như thế này nữa” và gửi lời cảm ơn đến ông Gao một lần nữa.

Gửi tin nhắn cho người cha đã mất từ 3 năm trước, thanh niên nghẹn ngào khi nhận được điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện của họ đã trở thành chủ đề nóng với hơn 130 triệu lượt xem trên Weibo, một trang mạng xã hội của Trung Quốc. Một cư dân mạng cho biết: Nghĩ đến người cha đã mất, tôi đã khóc khi đọc tin nhắn này. Cảm ơn chủ sở hữu số điện thoại tốt bụng”, “Cảm thấy ấm áp trong lòng. Lòng tốt của ông sẽ là ánh sáng thắp sáng thế giới này”.

Theo Chosun Ilbo  

 

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