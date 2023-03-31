Nỗi đau xé lòng và câu nói ám ảnh của người con gái nghèo làm nhiều người rơi lệ “Có tiền rồi nhưng bố không còn nữa”

Người cha mua vé số mỗi tuần vì ông muốn dành một kỳ nghỉ vui vẻ với gia đình. Sau khi chờ đợi vận may, ông đã trúng số, nhưng không may ông đã qua đời trước khi biết được điều này.

Andrew đã mua vé số hàng tuần, hy vọng có thể thư giãn và được một lần tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình.

Ông Andrew Gillon sống ở Wishaw, Scotland, được cho là một người cuồng xổ số. Nguyên nhân là do ông không thể tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa cùng gia đình do không đủ tiền sinh sống.

Sau đó, vào ngày 31/12/2021, Andrew mua vé số mừng năm mới rồi đến nhà một người bạn thì bị ngã cầu thang và gãy cổ.

Ông ngay lập tức được đưa đến bệnh viện và trải qua cuộc phẫu thuật, nhưng đã không thể hồi phục và cuối cùng đã qua đời vào ngày 7/1.

Ảnh Daily Record

Lisa, con gái của Andrew, vô cùng đau buồn. Điều duy nhất cô có thể làm là thương nhớ cha mình và sắp xếp lại đồ đạc của ông, người đã qua đời sau cả cuộc đời cực khổ.

Trong khi phân loại đồ đạc ông, Lisa tìm thấy một tờ vé số mà Andrew đã mua trong dịp năm mới đó. Thật trùng hợp, thông tin những người trúng xổ số cũng được công bố vào ngày này, và kết quả đáng giật mình đã xảy ra.

Vé số mà ông Andrew mua lần trước đã trúng giải. Đó là một số tiền đáng kinh ngạc 7,9 triệu bảng Anh (tương đương gần 202 tỷ VND).

Sau cái chết của Andrew, con gái Lisa của ông được cho là người nhận tiền trúng giải xổ số.

Lisa, người nhận được món quà cuối cùng từ người cha quá cố của mình, nói: "Tôi đã nhận được tiền, nhưng tôi không vui một chút nào. Thật buồn khi tôi không thể đi du lịch cùng cha mình với số tiền này”.

Theo Insight