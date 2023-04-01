Người vợ bên nhau 6 năm thật ra lại là... em gái

Thế giới 01/04/2023 10:09

Mối quan hệ loạn luân được coi là trái đạo đức, cấm kỵ và bất hợp pháp ở nhiều quốc gia. Một trong những lý do chính khiến loạn luân không được tán thành là vì có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe cho đứa trẻ được sinh ra.

Một người đàn ông biết rằng người vợ đầu ắp tay gối 6 năm và là mẹ của các con anh thực ra là em gái mình, cuộc sống của anh ta hoàn toàn bị đảo lộn. Người đàn ông kể rằng vì anh là con nuôi nên không biết gì về bố mẹ ruột của mình. 

 

Người vợ bên nhau 6 năm thật ra lại là... em gái - Ảnh 1

 

Người đàn ông đã đi xét nghiệm để xác định xem anh ta có thể hiến thận cho vợ hay không. Anh cho biết khi con trai họ chào đời, vợ anh phát bệnh và hiện cần được ghép thận. Không ai trong nhà cô ấy có thận người phù hợp. Và anh đã quyết định đi xét nghiệm để xem liệu mình có thể hiến tặng hay không mặc dù anh biết chuyện này khó xảy ra. Và rồi anh nhận được cuộc gọi thông báo rằng thận của anh phù hợp. Sau đó, bác sĩ muốn tiến hành nghiên cứu bổ sung nên anh đã đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.

 

Rồi cuối cùng người đàn ông nhận được kết quả kiểm tra và phát hiện ra rằng vợ mình và anh có "tỷ lệ trùng khớp cao bất thường".

 

Họ không chỉ kết hôn mà còn có con. Anh ấy nói mình đã rất kinh ngạc và bối rối. Anh cho biết DNA được truyền qua các thế hệ và anh chị em ruột có thể trùng khớp từ 100%, cha mẹ và con cái thường trùng khớp ít nhất 50%. 

 

Người vợ bên nhau 6 năm thật ra lại là... em gái - Ảnh 2

 

Anh nói thêm rằng họ có quan hệ huyết thống với nhau. Mặc dù anh không chắc phải làm gì tiếp theo, anh cũng đã xin lời khuyên từ những người khác để giải quyết tình hình.

 

Một vài người nói bây giờ mà công bố với mọi người thì cũng chẳng có ích gì vì anh đã kết hôn và có con với cô. Một người khác lại nghĩ dù anh đã có con rồi nhưng con họ lại không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nên nếu anh hài lòng thì cứ tiếp tục. Họ cũng cho rằng mọi chuyện thật sự đang diễn ra rất tốt và anh không cần phải lo lắng gì cả.

 

Theo India Times

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