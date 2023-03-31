Làm xét nghiệm ADN cho vui nhưng biết được mình trùng khớp với bố hiện tại chỉ 30%... Mẹ liền quỳ xuống và xin một việc

Thế giới 31/03/2023 17:23

Một nam thanh niên đã mua máy xét nghiệm DNA trên mạng vì tò mò. Anh choáng váng trước kết quả nhận được.

Vào ngày 25/3 (giờ địa phương), hãng truyền thông HK01 của Hồng Kông đã đưa tin về câu chuyện của một thanh niên ở Anh đã mua máy xét nghiệm ADN.

Theo báo cáo, một thanh niên 19 tuổi người Anh tên A đã mua một bộ xét nghiệm ADN trị giá 90 bảng Anh (hơn 2 triệu VND) vì tò mò vào đúng dịp sinh nhật.

Làm xét nghiệm ADN cho vui nhưng biết được mình trùng khớp với bố hiện tại chỉ 30%... Mẹ liền quỳ xuống và xin một việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN đã tiết lộ sự thật gây sốc. Kết quả xét nghiệm, tỷ lệ trùng khớp ADN với người cha hiện tại của anh chỉ 29,2%.

Anh bàng hoàng không thể tưởng tượng với kết quả mà anh không ngờ tới này nên đã báo cho mẹ mình về điều này.

Cú sốc chưa dừng lại ở đây. Nghe vậy, mẹ anh A nói: “Con đừng nói sự thật với bố”, rồi quỳ xuống van xin anh.

Anh A không thể chấp nhận lời xin lỗi của mẹ mình và cuối cùng đã tiết lộ sự thật với gia đình.

Bố của anh A. cho biết, sau khi biết sự việc, ông im lặng đi vào phòng, không có phản ứng gì nhưng một lúc sau thì nghe thấy tiếng động lớn.

Làm xét nghiệm ADN cho vui nhưng biết được mình trùng khớp với bố hiện tại chỉ 30%... Mẹ liền quỳ xuống và xin một việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, sau khi biết chuyện này, bố của anh A không có bất kỳ phản ứng nào, im lặng bước vào phòng nhưng một lúc sau thì nghe thấy tiếng động lớn.

Anh tự trách mình rằng: "Tôi hối hận khi mua bộ tự chẩn đoán ADN", và những người nghe câu chuyện đã an ủi anh rằng: "Đó hoàn toàn không phải lỗi của bạn".

Theo Insight

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