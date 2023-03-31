Xót xa ước mơ dang dở của người lính cứu hoả hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Những ngày này, câu chuyện về cách anh ấy đạt được ước mơ trở thành lính cứu hỏa mà anh đã mơ ước từ thời thơ ấu được kể lại khiến những người xung quanh càng thêm tiếc nuối.

Vào sáng ngày 7/3, một nhà tang lễ đã được thành lập tại Hội trường nhà tang lễ Geumsong ở Jeonju, Jeonbuk, cho người lính cứu hỏa quá cố Seong Gong-il (30 tuổi), người đã hy sinh khi cứu người tại địa điểm chữa cháy là một ngôi nhà riêng ở Gimje ngày 6/3.

Cha anh nói: "Ước mơ của con trai tôi là trở thành lính cứu hỏa từ khi nó còn học trung học. Nó đã đạt được ước mơ của mình sau 4 lần thử thách, tại sao điều này lại có thể xảy ra?"

Theo News 1, tại nhà xác, mẹ anh thậm chí không mặc áo tang lễ đoàng hoàng, ngồi trước di ảnh con trai, không ngừng gọi tên con, khóc nức nở.

Ông cũng chia sẻ “Thằng bé là một người tự tin, chính trực và tốt bụng", “Thằng bé yêu cầu gia đình cùng ăn những món ăn ngon vào sinh nhật sắp tới của nó” nhưng không thể thực hiện được nữa rồi.

Ảnh: Trụ sở cứu hỏa Jeonbuk

Được biết, anh Seong Gong-il đã nuôi ước mơ trở thành lính cứu hỏa từ khi còn học trung học và đã tốt nghiệp khoa phòng cháy chữa cháy ở trường đại học. Sau bốn lần thử thách, anh đã vượt qua kỳ thi sĩ quan phòng cháy chữa cháy và được bổ nhiệm vào tháng 5 năm ngoái.

anh Seong Gong-il hy sinh tại hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra trong một ngôi nhà riêng biệt ở huyện Geumsan, thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk lúc 8 giờ 33 phút chiều ngày 6/3.

Ảnh: News 1

Vào thời điểm đó, anh nghe tiếng hô hoán “có người trong nhà” nên lao vào dập lửa cứu cụ ông khoảng 70 tuổi.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà gỗ. Cuối cùng, anh Seong và người đàn ông 70 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy đều không thể thoát ra ngoài kịp thời. Anh Seong được tìm thấy đã chết trong phòng khách còn một người đàn ông lớn khoảng 70 tuổi được tìm thấy đã chết bên trong phòng.

Ảnh: News 1

Gia quyến cho biết họ hy vọng rằng cuộc điều tra sẽ được thực hiện tốt để không còn nghi ngờ gì về cái chết của người quá cố, chẳng hạn như những hành động đã được thực hiện sau khi anh Seong nhảy vào đám cháy.

Tang lễ của anh được tổ chức tại Sở cứu hỏa tỉnh Jeonbuk. Đám tang được tổ chức trong bốn ngày và lễ an táng sẽ được cử hành nghiêm túc tại Trung tâm phúc lợi dành cho người khuyết tật Gimje vào ngày 9/3.

Hài cốt của người lính cứu hỏa này sẽ được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia ở Daejeon.

Theo Insight