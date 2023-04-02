Ham ‘của lạ’ trên ứng dụng hẹn hò, quý ông dính bẫy ‘mỹ nhân kế’

Thế giới 02/04/2023 20:27

Ở Argentina, các vụ gày bẫy mỹ nhân kế, chủ yếu nhắm vào đàn ông trung niên sống một mình xảy ra ngày càng nghiêm trọng.

Theo trang điện tử tờ báo Clarin, một trong những tờ báo có nhiều bạn đọc nhất Argentina, ngày 29/3 (giờ địa phương) đã đăng tải bài viết một người đàn ông 61 tuổi sống ở Palermo, thủ đô Buenos Aires gần đây cũng trở thành con mồi của 'góa phụ đen'.

Vào đêm ngày 22, nạn nhân nam mời một phụ nữ khoảng 40 tuổi mà anh quen trên ứng dụng hẹn hò 'Tinder' đến căn hộ cao cấp của mình. 

Ở Argentina đã bỏ yêu cầu đeo khẩu trang vào năm ngoái, vậy mà khi người phụ nữ xuất hiện với khẩu trang đen che mặt nhưng người đàn ông không nghĩ nhiều về điều đó.

Tuy nhiên, người đàn ông đã bất tỉnh sau khi uống rượu vang mà người phụ nữ đưa cho. Người đàn ông tỉnh dậy vào sáng hôm sau, sau 12 tiếng bất tỉnh.

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Đêm 22/3 (giờ địa phương), một phụ nữ được cho là "góa phụ đen" theo nạn nhân vào căn hộ sang trọng ở Palermo, thủ đô Buenos Aires của Argentina. Ảnh: Clarine

Khi tỉnh dậy, ông thấy căn hộ là một mớ lộn xộn như thể ai đó đã đột nhập vào căn phòng. Một lượng lớn tiền mặt, điện thoại thông minh và chìa khóa căn hộ cũng bị mất tích. Ông đã báo cảnh sát thông qua văn phòng quản lý tòa nhà, nhưng người phụ nữ đã biến mất.

Con trai của ông cho biết người phụ nữ đã lấy trộm số tiền mặt trị giá 100.000 đô la rồi bỏ trốn. Được biết, dấu vết hành hung như vết máu trên cơ thể của người đàn ông và trên sàn căn hộ cũng được tìm thấy. Anh giải thích: “Cha tôi hiện đang bị mất trí nhớ một phần và không thể vượt qua cú sốc quá lớn”.

Kết quả của cuộc điều tra, một loại thuốc chống co giật có tên là clonazepam và một loại thuốc ngủ đã được phát hiện trong rượu vang mà người phụ nữ đã mang đến. Có thể người phụ nữ đã gây ra hành vi phạm tội sau khi cố tình tiếp cận nạn nhân và khiến ông ta bất tỉnh bằng thuốc.

Camera an ninh xác nhận rằng người phụ nữ đi theo người đàn ông vào căn hộ đã rời khỏi tòa nhà sau hai giờ. Tuy nhiên, khuôn mặt chính xác không được quay lại vì người phụ nữ đeo khẩu trang. Sau khi lấy được một số dấu vân tay của người phụ nữ từ ly rượu và thuốc lá, trước hết cảnh sát đang tập trung vào việc xác định danh tính của nghi phạm và điều tra xem có đồng phạm hay không dựa trên camera quan sát xung quanh.

Ham ‘của lạ’ trên ứng dụng hẹn hò, quý ông dính bẫy ‘mỹ nhân kế’ - Ảnh 2
Ảnh: Clarine

“Góa phụ đen” (Black widow) ám chỉ những phụ nữ trẻ với mỹ nhân kế dụ dỗ, quyến rũ đàn ông rồi lấy trộm tiền bỏ trốn. Từ này bắt nguồn từ loài nhện góa phụ đen, sở dĩ nó được gọi là “góa phụ đen” do con nhện cái thường ăn thịt con nhện đực ngay sau khi giao phối.

“Góa phụ đen” thường đến nhà những người đàn ông mà họ dụ dỗ trên các dịch vụ mạng xã hội (SNS), câu lạc bộ hoặc trên đường phố, bắt đàn ông uống thuốc ngủ hoặc đồ uống có ma túy và thực hiện hành vi phạm tội khi người đàn ông ngủ say. Đôi khi có hai “góa phụ đen” đi cùng nhau.

Bên cạnh vụ việc này, cũng tại khu vực này vào sáng cùng ngày, một du khách nước ngoài không rõ danh tính đã bị hai “góa phụ đen” độ tuổi 20 tuổi tấn công và lấy cắp các thiết bị điện tử cũng như tiền mặt và giày dép của họ. Các du khách nạn nhân gặp các “góa phụ đen” tại một hộp đêm rồi mời họ đến chỗ ở của mình, và bất tỉnh sau khi uống rượu mà họ đưa cho.

“Góa phụ đen” thường nhắm đến những người đàn ông trung niên sống một mình, nhưng gần đây chúng cũng nhắm đến những du khách nam trẻ tuổi đến khu vực này du lịch.

Theo OheadLine

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