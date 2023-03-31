Chàng trai dũng cảm cứu người chết đuối và câu chuyện cảm động không ngờ phía sau

Thế giới 31/03/2023 06:14

“Giây phút này tôi nhận ra đời này mình đã gã đúng người rồi”... cô dâu tự hào chia sẻ khi chứng kiến chồng sắp cưới của mình cứu người chết đuối dù bản thân bơi không giỏi.

Tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông ngày 22/3 đưa tin, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao trước thông tin chú rể ngay lập tức nhảy xuống nước cứu người khi thấy một nữ sinh rơi xuống nước và có nguy cơ chết đuối.

Ngày 14/3, khi đang chụp ảnh cưới bên bờ hồ ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy (miền đông Trung Quốc), chú rể Sun Mo đã nhảy xuống nước cứu một nữ sinh đang chới với vùng vẫy dưới nước.

Một người phụ nữ tham gia buổi chụp ảnh cưới với tư cách là chuyên gia trang điểm là người đầu tiên chú ý và hét lên: “Có người rơi xuống nước” và chú rể đã nhảy xuống nước không chút do dự dù bơi không giỏi lắm.

Khi tiếp cận được nạn nhân, chú rể dồn sức để đưa nữ sinh vào bờ, còn cô dâu mặc váy cưới đứng trên bờ cũng tiếp sức giúp đỡ chú rể.

Chàng trai dũng cảm cứu người chết đuối và câu chuyện cảm động không ngờ phía sau - Ảnh 1

Cùng sự giúp đỡ của những người xung quanh, họ giao cô gái cho đội lính cứu hỏa được điều động đến đó. Nữ sinh này được cho là đã tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Khi tin tức này được lan truyền, cư dân mạng Trung Quốc đã truyền tay nhau những lời tán thưởng kèm nhiều lời chúc tốt đẹp như “anh ấy là anh hùng”, “anh ấy là một chú rể dũng cảm” hay “chúc cặp đôi này sẽ nhận được tất cả phúc lành”.

Đặc biệt, cô dâu cũng tự hào chia sẻ: “Nếu tôi rơi xuống nước, chú rể sẽ cứu tôi không chút do dự. Tôi rất hạnh phúc khi cưới được một người đàn ông đáng tin tưởng cả đời như vậy”, tờ South China Morning Post cho biết thêm.

Theo K-News1

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Từ khóa:   cứu người chết đuối anh hùng cư dân mạng

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