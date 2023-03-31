“Sen” đi bộ 40 km mỗi ngày để giúp “Boss” không bị căng thẳng

Thế giới 31/03/2023 06:11

Cư dân mạng dành nhiều lời tán dương cho người chủ đi bộ 40km mỗi ngày để giúp chú chó của mình không bị căng thẳng.

Vào ngày 26/3 (giờ địa phương), trong cộng đồng trực tuyến ẩn danh dành cho nhân viên văn phòng ‘Blind' đã truyền nhau câu chuyện về một người chủ nuôi chó Malamute đi bộ 40 km mỗi ngày.

“Malamute là giống chó từng đi bộ 250 km mỗi ngày, vì vậy nếu không vận động nhiều như vậy, nó sẽ bị căng thẳng và tuổi thọ sẽ bị rút ngắn”, người viết bài chia sẻ câu chuyện này nói.

Tiếp đó, anh cũng đưa ra một bằng chứng cho việc lợi ích dắt cho đi dạo: "Nếu bạn không thích chạy bộ, bạn không thể nuôi giống chó Malamute được". 

“Sen” đi bộ 40 km mỗi ngày để giúp “Boss” không bị căng thẳng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Pixabay

Những bức ảnh do anh A công bố cho thấy anh di chuyển trung bình 39,3 km mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 25/3.

Một bác sĩ thú y sau khi nghe câu chuyện đã khen ngợi rằng: "Đây thực sự là điều tuyệt vời. Tôi muốn cho các vị khách của chúng tôi xem".

Các cư dân mạng khác cũng đã đưa ra nhiều bình luận như "Anh ấy đang duy trì tuổi thọ của Malamute bằng cách cắt giảm tuổi thọ của mình", "Người đàn ông này sẽ chết trước", "Suy nghĩ của anh thật tuyệt vời, tôi thật bái phục anh”.

“Sen” đi bộ 40 km mỗi ngày để giúp “Boss” không bị căng thẳng - Ảnh 2
Giống chó Malamute. Ảnh minh họa: Pixabay

Vì giống chó Malamute có tiền sử là chó kéo xe nên chúng cần vận động nhiều, bao gồm cả việc đi bộ.

Các chuyên gia khuyên rằng chúng cần ít nhất đi bộ hai lần mỗi ngày và có không gian để chạy nhảy, vì việc giữ chúng ở nhà có thể gây căng thẳng. Ngoài việc đi bộ, chúng cũng nên được tập thể dục tích cực như đi bộ đường dài, bơi lội hay chạy bộ.

Theo Insight

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Từ khóa:   dắt chó đi dạo và tập thể dục kinh nghiệm nuôi thú cưng con sen và boss

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