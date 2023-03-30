Người đàn ông, cha của 550 đứa trẻ khắp thế giới là ai?

Một người đàn ông ở Hà Lan đã hiến tặng tinh trùng và trở thành cha của hơn 550 đứa trẻ.

Một người hiến tặng tinh trùng ở The Hague, Hà Lan đang bị kiện vì có thể làm gia tăng tình trạng loạn luân ngoài ý muốn. Hiện tại anh đã giúp tạo ra hơn 550 đứa trẻ. Theo The Times đã đưa tin, nhiều cáo buộc cho rằng anh đã lừa đảo các phòng khám và có thể làm ảnh hưởng cho sức khỏe tinh thần của trẻ em.

Meijer là một nhạc sĩ chuyên nghiệp và cư dân sống tại Kenya. Anh ta đang bị mẹ của một trong số những đứa trẻ anh 'tạo ra' và tổ chức DonorKind thay mặt cho 25 gia đình khởi kiện.

Theo The Telegraph, họ không chỉ muốn biết cho đến nay anh ấy đã hiến tinh trùng ở đâu mà còn muốn tất cả tinh trùng còn được lưu giữ của anh bị tiêu hủy.

Chủ tịch tổ chức DonorKind - Ties van der Meer chia sẻ: "Chúng tôi đang thực hiện các hành động pháp lý đối với người đàn ông này vì chính phủ không làm gì cả. Anh ta có thể tiếp cận rất nhiều người thông qua internet và còn giao dịch với nhiều ngân hàng lưu trữ tinh trùng lớn".

Eva, người mẹ đã kiện Meijer cho biết cô sẽ không bao giờ chọn tinh trùng của anh ta nếu biết anh "đã có hơn 100 người con".

Cô ấy nói thêm: "Khitôi nghĩ đến hậu quả mà điều này có thể gây ra cho con tôi, tôi lại vô cùng phẫn nộ".

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Theo India Times

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