Luật sư chuyển giới đầu tiên bước vào ngôi đền luật pháp

Thế giới 30/03/2023 07:24

Mới đây Hội đồng Luật sư Kerala đã kết nạp thêm một thành viên chuyển giới đầu tiên trong lịch sử nơi này.

Vào ngày 19 tháng 3, Hội đồng Luật sư Kerala đã tổ chức một buổi lễ cho khoảng 1500 luật sư mới. Tại đây các luật sư được trao Giấy chứng nhận Hành nghề Luật sư. Trong số này có một luật sư chuyển giới đầu tiên của Kerala tên là Padma Lakshmi. Cô tốt nghiệp từ trường Cao đẳng Luật Chính phủ Ernakulum.

Luật sư chuyển giới đầu tiên bước vào ngôi đền luật pháp - Ảnh 1

Bộ trưởng - P Rajeev đã chia sẻ một bức ảnh của nữ luật sư này trên Instagram của mình:

“Xin chúc mừng Padma Lakshmi, người đã vượt qua mọi rào cản của xã hội và trở thành nữ luật sư chuyển giới đầu tiên ở Kerala. Trở thành người đầu tiên luôn là một việc khá khó khăn. Trên con đường hoàn thành mục tiêu, cô sẽ không có người đi trước để dẫn dắt và cho lời khuyên. Và trở ngại sẽ là điều không thể tránh khỏi. Sẽ có người chỉ trích và can ngăn cô tiến bước.

Thế nhưng Padma Lakshmi đã ghi tên mình vào lịch sử ngôi đền luật pháp bằng cách vượt qua tất cả những điều này. Và con đường của Padmalakshmi là thuyết phục được mọi người đứng về phía chính nghĩa trong cuộc chiến giành công lý. Và đó là lý do vì sao lời nói của Padma Lakshmi lại sắc bén đến mức trong hành trình phía trước, mục tiêu trở thành người đại diện cho công lý của cô có thể sẽ bị chống đối bởi chính luật pháp.

Cuộc đời của Padmalakshmi rồi sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người chuyển giới trong việc tham gia vào công việc nhà nước hơn. Một lần nữa xin chúc mừng Padmalakshmi và 1528 luật sư khác đã trúng tuyển." 

Theo My Good Times

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