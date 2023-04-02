Máy phiên dịch cầm tay nổi tiếng của Nhật Bản cho phép bạn nói hơn 40 ngôn ngữ tức thì

Với ‘sản phẩm’ thông minh này của người Nhật, ‘ngôn ngữ’ không còn là rào cản.

Giao tiếp ngoại ngữ là một kỹ năng có nhu cầu cao vì sự đa dạng của các nền văn hóa trong nước và số lượng các công ty kinh doanh ở nước ngoài. Kỹ năng ngoại ngữ có thể làm nâng cao trình độ của bạn và giúp bạn có được một công việc tốt. Không quan trọng công việc của bạn là nhân viên phúc lợi xã hội, y học, kinh doanh quốc tế, dạy/học ngôn ngữ hay du lịch nước ngoài. Khả năng nói chuyện và giao tiếp với khách hàng là một lợi thế rất lớn.

Ảnh minh họa: Internet May mắn thay, hai nhà phát minh nổi tiếng của Nhật Bản đã đưa dịch thuật ngôn ngữ lên một tầm cao mới và tạo ra một 'dịch giả tức thời' có tên MUAMA Enence. Chỉ cần chạm một vài ngón tay, bạn có thể dễ dàng dịch các cuộc hội thoại trong thời gian thực tế sang hơn 40 ngôn ngữ. Vì vậy, bạn không cần phải biết hoặc học một ngôn ngữ khác. Những khó khăn do rào cản ngôn ngữ đã là dĩ vãng. Điều gì làm cho chiếc máy nhỏ bé này trở nên đặc biệt?

Giao tiếp ngay lập tức bằng các ngôn ngữ khác nhau Học một ngôn ngữ mới phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm học liên tục. MUAMA Enence có thể biến bạn thành một người mà bạn có thể giao tiếp ngay lập tức! Đúng và giá cả hợp lý MUAMA Enence không đắt. Phiên dịch viên hoặc biên dịch viên chuyên nghiệp lành nghề có thể tốn kém và bạn sẽ phải trả nhiều lần. MMUAMA Enence là khoản thanh toán một lần mặc dù có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Ảnh minh họa: Internet Dễ dàng mang theo và dễ sử dụng Với thiết kế nhẹ và kích thước nhỏ gọn, MUAMA Enence dễ dàng mang theo trong túi hoặc túi xách của bạn. Do đó, cái tên "máy dịch giọng nói cầm tay" được sử dụng hàng ngày. Chất lượng âm thanh hoàn hảo Âm thanh đủ lớn để nghe rõ ràng, thuận tiện khi sử dụng ngay cả ở những nơi đông người. Hơn 40 ngôn ngữ được hỗ trợ Công nghệ tiên tiến tích hợp có thể hỗ trợ dịch ngôn ngữ hai chiều. Bên cạnh đó, cũng có thể dịch văn bản. Theo Japan Tech News

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-phien-dich-cam-tay-noi-tieng-cua-nhat-ban-cho-phep-ban-noi-hon-40-ngon-ngu-tuc-thi-568777.html