Theo BBC và CNN vào ngày 30/3 (giờ địa phương), Yuri, một du khách người Nga, mới đây đã đăng tải một bức ảnh lên Instagram của anh chụp cảnh anh đang có hành động nhạy cảm trên đỉnh núi Agung, phía đông bắc Bali, Indonesia.

Một người đàn ông Nga chụp ảnh kỷ niệm với chiếc quần tụt trên đỉnh núi Agung, Bali, khiến người dân địa phương phẫn nộ. Núi Agung được coi là linh thiêng ở Indonesia và được coi là 'nơi ở của các vị thần'. Nhà chức trách Indonesia đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh 6 tháng đối với một người đàn ông Nga.

Núi Agung là một ngọn núi lửa lớn với độ cao 3142m và có nghĩa là 'ngọn núi nơi thần lửa sinh sống'. Đây là một nơi rất linh thiêng đối với người dân địa phương. Núi Agung được biết đến là ngọn núi được người Indonesia ghé thăm nhiều nhất.

Yura, một du khách người Nga đã chụp bức ảnh 'tụt quần' trên núi Agung, nơi được coi là linh thiêng ở Bali. Ảnh: Instagram

Chính vì vậy, bức ảnh Yuri nhạy cảm trên đỉnh núi Agung đã gây ra nhiều tranh cãi ở Indonesia. Người dân địa phương tỏ ra phẫn nộ, nói rằng "báng bổ thần thánh", "đừng đến thăm Indonesia nữa", "đây là sự coi thường đất nước nói chung".

Yura đã đăng một video xin lỗi lên Instagram. Ảnh: Instagram

Cuối cùng, vào ngày 21, Yuri đã xóa bức ảnh được đề cập nói trên và đăng một video xin lỗi. Anh nói: “Tôi muốn xin lỗi vì những hành động đã làm tổn thương ngọn núi được người dân địa phương coi là linh thiêng”, “Hành động chụp ảnh với chiếc quần tụt xuất phát từ sự thiếu hiểu biết”. “Tôi rất xin lỗi người dân Bali. Tôi muốn giải quyết tình huống này một cách hợp lý mà không trốn tránh nó. Tôi thực sự xin lỗi vì điều này đã xảy ra”.

Nhà chức trách Indonesia đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh 6 tháng đối với Yuri. Tổng lãnh sự quán Nga tại Bali, cho biết: Đó là một biện pháp thích hợp để trục xuất Yuri. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Yuri sẽ trở về quê hương của mình sau khi tham gia một nghi lễ truyền thống được thực hiện bởi những người theo đạo Hindu ở Bali để thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên với ý nghĩa hối cải, tự kiểm điểm bản thân.

Theo Chosun Ilbo