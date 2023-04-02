‘Làm hành động phản cảm’ trên đỉnh núi thiêng, nam du khách gây phẫn nộ vì quá vô duyên

Thế giới 02/04/2023 06:29

Một du khách Nga đã bị cấm nhập cảnh vào Indonesia trong 6 tháng sau khi chụp ảnh kỷ niệm ‘nhạy cảm’ trên ngọn núi Agung linh thiêng của Bali.

Một người đàn ông Nga chụp ảnh kỷ niệm với chiếc quần tụt trên đỉnh núi Agung, Bali, khiến người dân địa phương phẫn nộ. Núi Agung được coi là linh thiêng ở Indonesia và được coi là 'nơi ở của các vị thần'. Nhà chức trách Indonesia đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh 6 tháng đối với một người đàn ông Nga.

Theo BBC và CNN vào ngày 30/3 (giờ địa phương), Yuri, một du khách người Nga, mới đây đã đăng tải một bức ảnh lên Instagram của anh chụp cảnh anh đang có hành động nhạy cảm trên đỉnh núi Agung, phía đông bắc Bali, Indonesia.

‘Làm hành động phản cảm’ trên đỉnh núi thiêng, nam du khách gây phẫn nộ vì quá vô duyên - Ảnh 1

Yura, một du khách người Nga đã chụp bức ảnh 'tụt quần' trên núi Agung, nơi được coi là linh thiêng ở Bali. Ảnh: Instagram

Núi Agung là một ngọn núi lửa lớn với độ cao 3142m và có nghĩa là 'ngọn núi nơi thần lửa sinh sống'. Đây là một nơi rất linh thiêng đối với người dân địa phương. Núi Agung được biết đến là ngọn núi được người Indonesia ghé thăm nhiều nhất.

Chính vì vậy, bức ảnh Yuri nhạy cảm trên đỉnh núi Agung đã gây ra nhiều tranh cãi ở Indonesia. Người dân địa phương tỏ ra phẫn nộ, nói rằng "báng bổ thần thánh", "đừng đến thăm Indonesia nữa", "đây là sự coi thường đất nước nói chung".

‘Làm hành động phản cảm’ trên đỉnh núi thiêng, nam du khách gây phẫn nộ vì quá vô duyên - Ảnh 2

Yura đã đăng một video xin lỗi lên Instagram. Ảnh: Instagram

Cuối cùng, vào ngày 21, Yuri đã xóa bức ảnh được đề cập nói trên và đăng một video xin lỗi. Anh nói: “Tôi muốn xin lỗi vì những hành động đã làm tổn thương ngọn núi được người dân địa phương coi là linh thiêng”, “Hành động chụp ảnh với chiếc quần tụt xuất phát từ sự thiếu hiểu biết”. “Tôi rất xin lỗi người dân Bali. Tôi muốn giải quyết tình huống này một cách hợp lý mà không trốn tránh nó. Tôi thực sự xin lỗi vì điều này đã xảy ra”.

Nhà chức trách Indonesia đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh 6 tháng đối với Yuri. Tổng lãnh sự quán Nga tại Bali, cho biết: Đó là một biện pháp thích hợp để trục xuất Yuri. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Yuri sẽ trở về quê hương của mình sau khi tham gia một nghi lễ truyền thống được thực hiện bởi những người theo đạo Hindu ở Bali để thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên với ý nghĩa hối cải, tự kiểm điểm bản thân.

Theo Chosun Ilbo  

Người vợ bên nhau 6 năm thật ra lại là... em gái

Người vợ bên nhau 6 năm thật ra lại là... em gái

Mối quan hệ loạn luân được coi là trái đạo đức, cấm kỵ và bất hợp pháp ở nhiều quốc gia. Một trong những lý do chính khiến loạn luân không được tán thành là vì có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe cho đứa trẻ được sinh ra.

Xem thêm
Từ khóa:   du khách tụt quần trên đỉnh núi Bali Indonesia hành động phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 42 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích