Một người đàn ông Trung Quốc đã dành cả đêm quỳ gối dưới mưa bên ngoài nơi làm việc của bạn gái cũ để cầu xin cô quay lại. Anh ta quỳ bên ngoài lối vào tòa nhà văn phòng của cô gái ở Dazhou, tỉnh Tứ Xuyên từ 1 giờ chiều ngày 28/3 cho đến 10 giờ sáng ngày hôm sau. Anh còn mang theo cả một bó hoa hồng lớn. Video quay lại cảnh cầu xin của anh ta đã thu hút 150 triệu lượt xem trên Weibo.

Trong suốt thời gian người đàn ông quỳ gối, bạn gái cũ của anh ta không hề xuất hiện. Nhiều người đã cố thuyết phục anh ấy rời đi, ở lại chỉ thêm mất mặt. Được biết, hôm đó trời mưa suốt từ lúc người đàn ông đến và anh đã rời đi khoảng 10 giờ sáng ngày 29/3 có lẽ vì không thể chịu được cái lạnh. Cảnh sát cho biết họ đã nhận được thông báo từ người qua đường về người đàn ông này và đã cố gắng thuyết phục anh ta rời đi.

Anh ta nói rằng bạn gái đã chia tay anh vài ngày trước. Anh ấy muốn xin cô tha thứ và hy vọng hai người có thể hàn gắn lại lần nữa. Lúc cảnh sát cố gắng kéo anh ta đi, người đàn ông được liền hỏi họ rằng quỳ ở đó có phạm luật không, nếu không thì cứ mặc anh ta như vậy. Hành động của người đàn ông si tình đã gây xôn xao cả trang mạng xã hội ở Trung Quốc.

Một số người dùng chia sẻ:

"Này cô gái, hãy tránh xa anh ta ra".

"Tình yêu không đến bằng cách cầu xin như thế đâu".

"Đây không phải là tình yêu, mà là sự hành hạ tinh thần".

Năm ngoái, một người đàn ông ở Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc cũng bị bắt vì ném bình hoa từ tầng 15 của một tòa nhà sau khi bị một phụ nữ từ chối làm bạn gái anh ta. Người đàn ông nói với cảnh sát rằng ban đầu anh ta nghĩ đến việc tự tử, nhưng sợ phải nhảy xuống nên anh ta đã ném chiếc bình xuống.

Với trường hợp khác, một người đàn ông đã chở người phụ nữ vừa bỏ rơi anh ta trong trạng thái say xỉn, và còn lái xe ngược chiều trên một con phố đông đúc ở Chu Hải, Trung Quốc. Ngay cả sau khi bị cảnh sát bắt, người đàn ông vẫn cầu xin cô ở lại với anh ta, nhưng bị người phụ nữ kiên quyết từ chối.

Theo SCMP