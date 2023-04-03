Loại cá nào được mệnh danh là " ma cà rồng" tồn tại từ 400 triệu năm về trước

Thế giới 03/04/2023 15:36

Hệ sinh thái của hành tinh vô cùng đa dạng và có nhiều loài dường như nằm ngoài thường thức của con người. Chẳng hạn như loài "cá mút đá".

Cá mút đá (Sea lamprey) là một bộ cá gồm các họ cá không hàm, có thân hình ống và sống ký sinh. Các loài cá mút đá được tìm thấy ở bờ biển Đại Tây Dương của châu Âu và Bắc Mỹ, ở phía tây Địa Trung Hải, và Ngũ Đại Hồ. Cá mút đá thường sống ký sinh trên nhiều loại cá.

Loại cá nào được mệnh danh là ' ma cà rồng' tồn tại từ 400 triệu năm về trước - Ảnh 1

Loài này còn được gọi là "cá ma cà rồng" do có xu hướng hút máu vật chủ giống như một loài ký sinh trùng. Cá mút đá được phát hiện trên đảo Texel của Hà Lan, đã 6 năm không ai nhìn thấy nó và người ta cho rằng cá mút đá đã tuyệt chủng.

 

Lần cuối cùng người ta phát hiện ra con cá mút biển là vào năm 2017. Theo các chuyên gia, con cá dài khoảng 3 feet này đã rất già. Đây là loài thuộc họ Agnatha, nhóm động vật có xương sống tồn tại hơn 400 triệu năm trước.

 

Loại cá nào được mệnh danh là ' ma cà rồng' tồn tại từ 400 triệu năm về trước - Ảnh 2

 

Một nhóm nhà sinh vật biển nói rằng trong một lần đi câu, họ phát hiện một con cá giống như con lươn khổng lồ nằm ở mép nước. Khi kiểm tra kỹ, họ nhận ra đó là một con cá mút đá với cái miệng chứa đầy răng. Con cá hiện đã được chuyển đến một bảo tàng cá cảnh. Cá mút đá chủ yếu xuất hiện vào mùa xuân khi chúng di cư từ biển vào vùng nước ngọt để sinh sản.

 

Loại cá nào được mệnh danh là ' ma cà rồng' tồn tại từ 400 triệu năm về trước - Ảnh 3

 

Một con ấu trùng cá mút đá biển có thể giữ "tuổi trẻ" của mình trong vòng 3 đến 4 năm, thậm chí có những vùng mà loài cá này giữ nguyên trạng thái ấu trùng trong vòng 10 năm.

 

Theo India Times 

 

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