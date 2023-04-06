Tức giận vì người yêu cũ đi lấy chồng, gã thanh niên gửi món quà nổ tung đám cưới, chú rể thiệt mạng

Thế giới 06/04/2023 16:47

Tức giận vì người yêu cũ kết hôn với người khác, nam thanh niên gửi quà cưới có chứa chất phát nổ đến nhà chú rể.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ như Indian Express đưa tin vào ngày 6/4 (giờ địa phương) rằng đã bắt giữ một người đàn ông Ấn Độ, người đã bị cáo buộc gửi thiết bị rạp hát gia đình có trang bị chất phát nổ cho bạn gái cũ làm quà cưới, khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có chú rể.

Theo báo cáo, vào ngày 3/4, Hemendra Merawi, một nông dân ở độ tuổi 20 vừa kết hôn ở vùng Kabirdam, bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ, đã nhận được quà cưới là thiết bị rạp hát gia đình.

Tức giận vì người yêu cũ đi lấy chồng, gã thanh niên gửi món quà nổ tung đám cưới, chú rể thiệt mạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi anh mở gói quà và cắm thiết bị vào nguồn điện, nó đã phát nổ.

Vụ nổ mạnh đến nỗi mái nhà bị tốc và một số bức tường bị sập. Vụ nổ đã giết chết Merawi và anh trai của anh, đồng thời làm bị thương 5 người khác, trong đó có một đứa trẻ.

Khi vụ nổ xảy ra, cô dâu được biết đã thoát khỏi đám cháy nhờ nghỉ chân tại nhà bố mẹ đẻ.

Một cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy thiết bị rạp hát gia đình được gửi bởi Sarju Markham, một người đàn ông 33 tuổi, là người yêu cũ của cô dâu.

Được biết, Markam là người đàn ông đã có gia đình, trước đó khi hẹn hò với người yêu cũ là cô dâu hiện tại, anh đã yêu cầu cô làm vợ thứ hai nhưng khi bị từ chối thì anh nảy sinh lòng thù hận.

Cảnh sát cho biết Markam làm nghề sửa chữa ô tô và có kiến ​​thức về điện, đã đánh cắp chất nổ khi đang làm việc tại một bãi nghiền đá, lắp chúng vào một thiết bị rạp hát gia đình và gửi đến như một món quà cưới.

Sau khi bị cảnh sát bắt vào ngày 4/4, Markam đã thừa nhận tội ác và nói: "Tôi tức giận vì bạn gái cũ của tôi kết hôn với một người đàn ông khác”.

Theo Yonhap News

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