Mẹ vợ bắt con rể tay trắng ra khỏi nhà, cô con gái chạy theo chồng cùng hành động gây sốc

Mặc dù đẹp trai nhưng chàng trai lại chấp nhận lấy cô vợ giàu có và ở rể tại nhà vợ, nhưng đến một ngày, anh chàng này bị mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà.

Theo Sohu, một anh chàng rất đẹp trai đã đi xem mắt và sau đó kết hôn với một cô gái nhà giàu. Vì gia đình chàng trai khá bình thường nên khi đó bạn gái đã thuyết phục chàng trai ở rể. Như vậy bạn trai không phải mua nhà cũng không cần chuẩn bị tiền sính lễ. Phía nhà gái đảm bảo rằng, khi đến đó ở rể chàng trai sẽ không bị ức hiếp, cả gia đình nhà gái sẽ xem anh như người một nhà. Người vợ chạy theo chồng hỏi rằng anh đi rồi thì ai làm việc nhà Khi đó vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, chàng trai đã tin những lời hứa của bạn gái. Sau khi kết hôn, anh đã dọn đến nhà vợ ở. Cuộc sống hạnh phúc không kéo dài được lâu, một ngày chàng trai nhận thấy mình như người ngoài, gia đình nhà vợ không thích mình cho lắm. Anh luôn cảm thấy bị cô lập, mẹ vợ không sắp xếp công việc ở công ty cho anh ta mà chỉ muốn anh làm việc nhà.

Mẹ vợ nói với con rể rằng, không cần anh phải làm việc nuôi gia đình, chỉ cần anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là được rồi. Ban đầu chàng trai tưởng rằng mẹ vợ thương mình, vậy nhưng sau đó chàng trai phát hiện ra rằng mẹ vợ có mục đích khác. Bà không muốn anh tham gia vận hành công ty mà chỉ muốn con rể làm một nhân viên dọn dẹp trong ngôi nhà của mình. Người phụ nữ tiến đến lấy chiếc túi của chồng ... ...cô muốn kiểm tra xem chồng có mang thứ đồ quý giá nào từ nhà mình đi không Một lần, anh con rể không làm việc nhà, vì việc này đã bị mẹ vợ giáo huấn một trận và còn nói anh bám váy phụ nữ. Bao nhiêu ấm ức dồn nén trước đây khiến anh con rể phản kháng. Vì con rể không chịu nghe lời nên mẹ vợ yêu cầu anh tay trắng ra khỏi nhà. Vợ thấy chồng bỏ đi liền chạy theo, chàng trai tưởng rằng vợ sẽ níu kéo mình, vậy nhưng anh đã hoàn toàn vỡ mộng. Cô vợ chạy theo chủ yếu là để kiểm tra xem anh chồng có mang theo thứ gì quý giá của gia đình cô ấy hay không. Người vợ đề nghị ly hôn và nói rằng không ngờ anh lại bất hiếu như vậy.

Những câu nói của người vợ như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim anh. Không ngờ từ trước đến nay vợ chưa bao giờ xem trọng anh. Xem ra những điều tốt đẹp trước đây cô ta đối xử với anh đều là giả vờ mà thôi. Thấy hành động của vợ, người đàn ông cảm thấy ớn lạnh. Người đàn ông nhất quyết bỏ đi sau khi bị mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà Sau khi sự việc này được đăng tải đã nhận về rất nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng xứ Trung. Nhiều người bày tỏ quan điểm thà độc thân còn hơn là ở rể. Kinh nghiệm từ xa xưa đều cho thấy, ở rể không dễ dàng gì, thời gian tốt đẹp sẽ không kéo dài được lâu. Đến cuối cùng, chàng rể chỉ biết nuốt giận vào trong vì bị gia đình nhà vợ coi thường.

Kết hôn 13 năm, người đàn ông phát hiện vợ mình sinh cho mỗi anh rể một người con trai Không tìm được vợ, người đàn ông đành đưa đứa con trai 12 tuổi của mình đi giám định DNA, chẳng thể ngờ là cậu bé lại không phải con ruột.

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