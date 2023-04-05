Không cam tâm sau khi chia tay bạn gái, chàng trai phải ngồi tù 8 tháng vì làm liều

Thế giới 05/04/2023 10:27

Mặc dù cả hai đã đồng ý chia tay, vậy nhưng phía chàng trai lại không cam tâm, không thể liên lạc với người yêu cũ, anh này quyết định làm liều.

Theo Sohu, ngày 4 tháng 4 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân quận La Hồ, Thâm Quyến, Trung Quốc đã công bố một vụ án khiến cư dân mạng xứ Trung sửng sốt. Sau khi chia tay bạn gái, người đàn ông họ Trịnh không cam tâm nên đã gửi video tình cảm của mình và bạn gái cho người khác. Hành động này của Trịnh đã khiến anh phải trả giá đắt.

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 Sau khi quen biết, Trịnh và A Tịnh phát triển mối quan hệ, họ trở thành người yêu của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin này cho hay, ban đầu Trịnh làm việc trong một công ty du lịch. Vào tháng 9/2018, Trịnh gặp A Tịnh – một người phụ nữ độc thân đi du lịch. Sau khi quen biết, cả hai xác định mối quan hệ tình cảm và chính thức trở thành người yêu của nhau. A Tịnh cũng giới thiệu một số người bạn của mình với Trịnh để anh ta phát triển sự nghiệp.

Năm 2019 cặp đôi chính thức chia tay và hủy kết bạn trên Wechat. Sau khi chia tay, Trịnh cảm thấy không cam tâm và cũng không thể liên lạc được với A Tịnh. Để có thể tìm được bạn gái cũ, Trịnh đã gửi video thân mật của mình và A Tịnh cho A Tâm – một người bạn của A Tịnh.

Nhận được tin dữ, A Tịnh vô cùng tức giận và ngay lập tức liên lạc với Trịnh. Đến lúc này, Trịnh đã lộ rõ bộ mặt thật của mình, hắn ta uy hiếp A Tịnh: “Hãy đưa 2 vạn tệ cho tôi, nếu không tôi sẽ gửi những video này cho từng người bạn của cô”. Không muốn video bị rò rỉ, A Tịnh đã chuyển 2 vạn nhân dân tệ (khoảng 72 triệu đồng) cho Trịnh.

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 Vậy nhưng sau khi chia tay, Trịnh không cam tâm nên đã gửi video thân mật của mình với bạn gái cũ cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 5/2021, Trịnh bị bắt vì hành vi phạm pháp của mình. Hắn ta trả lại số tiền cho A Tịnh và cầu xin cô tha lỗi. Đến tháng 9/2021, Viện kiểm sát quận La Hồ đã truy tố Trịnh vì người này có hành vi tống tiền. Xem xét lời nhận tội của bị can và các tình tiết khác, tòa án đã tuyên phạt Trịnh 8 tháng tù giam vì tội tống tiền, đồng thời Trịnh bị quản chế 1 năm và nộp phạt 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng).

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung hành vi phạm pháp hành vi tống tiền

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