Trai đẹp phải ngủ ngoài đường vì nợ nần, hành động của bạn gái khiến cộng đồng mạng rớt nước mắt

Thế giới 04/04/2023 10:46

Vì nợ nần, chàng trai trẻ đành phải ngủ lề đường, sau khi biết được tình tình, cô bạn gái đã có quyết định khiến nhiều người sửng sốt.

Ngoại hình chính là đặc điểm đầu tiên gây ấn tượng với đối phương, trong tình yêu, ngoại hình cũng là yếu tố vô cùng quan trọng để bắt đầu một mối quan hệ. Nhiều người vẫn nói, tình yêu chỉ dựa vào ngoại hình sẽ không bền lâu, vậy nhưng trên thực tế vẫn có những câu chuyện như thế khiến nhiều người cảm động.

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 Chàng trai ngủ lề đường vì biến cố tài chính, bạn gái xin nghỉ việc để đi tìm anh

Theo Sohu, vào ngày 31/3 một đoạn video được đăng tải, một người đàn ông sống ở Giang Tô, Trung Quốc phải nằm ngủ ngoài đường. Xung quanh người đàn ông này chỉ có một vài đồ dùng cá nhân, điều đáng nói là bạn gái của anh cũng quyết định cùng bạn trai ngủ lề đường.

Nguồn tin này cho hay, sự việc này xảy ra ở Giang Tô, người đàn ông gặp khủng hoảng tài chính vì lý do cá nhân. Tình hình khá nghiêm trọng, anh không có bất kỳ tài sản nào nên phải ngủ ngoài đường. Được biết trước đây người đàn ông này cũng có nhà, có xe, có bạn gái xinh đẹp. Vậy nhưng biến cố xảy đến đã khiến anh mất hết tài sản, anh vô cùng chán nản và không thể chấp nhận thực tại này.

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 Cô bạn gái chấp nhận ngủ lề đường cùng bạn trai và tin tưởng rằng có một ngày anh sẽ thành công như xưa

Sau khi biết tình hình của bạn trai, cô bạn gái cũng từ bỏ công việc thường ngày của mình. Cô kiên quyết đi tìm người yêu, khi tìm thấy bạn trai đang ngủ ở lề đường, cô gái đã an ủi và ở bên cạnh bạn trai mình. Cô tin rằng trong tương lai không xa, chàng trai sẽ làm lại từ đầu và sẽ thành công như trước đây. Nhận thấy bạn trai suy sụp, cô gái nói với bạn trai của mình rằng: “Ngủ lề đường có gì không tốt? Anh có thân hình cường tráng, tính cách lại hấp dẫn. Chủ yếu là anh đẹp trai, đẹp trai quá”. Lời động viên của cô gái khiến chàng trai đang rất tâm trạng cũng phải nở một nụ cười nhạt. Cô gái tiến đến dành cho người đàn ông một cái ôm thật chặt. Những ai chứng kiến đều vô cùng xúc động với câu chuyện của cặp đôi này.

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