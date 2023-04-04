Đến mộ bà nội thắp hương, cậu bé khẩn cầu một điều ước khiến mẹ ruột ngỡ ngàng

Khi đến thắp hương cho bà nội, cậu bé chỉ cầu mong một điều duy nhất khiến mẹ ruột và cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì sự hồn nhiên.

Theo Baijiahao, ngày 4/4 một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết cậu bé này đến từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khi được mẹ đưa đến mộ bà nội, cậu bé quỳ xuống đất, chắp tay thành kính và nói ra nguyện vọng của mình một cách chân thành: “Con không phải làm bài tập, không bị ăn đòn mà vẫn đạt 100 điểm”. Sự hồn nhiên của cậu bé nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng xứ Trung.

Quỳ trước mộ bà nội, cậu bé lớp 1 cầu xin không phải làm bài tập mà vẫn được 100 điểm

Mẹ cậu bé cho biết, vì sắp đến Tết Thanh Minh nên cô đã đưa con đến thăm mộ bà nội vào ngày chủ nhật vừa rồi và nói rằng bà nội sẽ phù hộ cho cậu bé. Cậu con trai mới học lớp 1 suy nghĩ rất ngây thơ, cậu bé cầu mong không làm bài tập, không bị ăn đòn và luôn được điểm cao. Những người lớn đi cùng vô cùng thích thú khi nghe được điều ước từ cậu bé.

Điều ước ngây thơ của cậu bé đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung bàn luận sôi nổi

Sau khi đoạn video này được đăng tải, cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng thích thú với sự hồn nhiên của cậu bé. Có người nói đùa rằng: “Bà sẽ rất áp lực đây, nhiệm vụ này khó khăn quá”. Nhưng cũng ý kiến góp ý rằng, muốn đạt 100 điểm thì cậu bé vẫn cần phải học hành chăm chỉ, chỉ ước thôi mà không học hành thì điều ước ấy sẽ mãi mãi không thành hiện thực được.

Trai đẹp phải ngủ ngoài đường vì nợ nần, hành động của bạn gái khiến cộng đồng mạng rớt nước mắt Vì nợ nần, chàng trai trẻ đành phải ngủ lề đường, sau khi biết được tình tình, cô bạn gái đã có quyết định khiến nhiều người sửng sốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-mo-ba-noi-thap-huong-cau-be-khan-cau-mot-dieu-uoc-khien-me-cau-be-ngo-ngang-569407.html