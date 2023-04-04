Đến mộ bà nội thắp hương, cậu bé khẩn cầu một điều ước khiến mẹ ruột ngỡ ngàng

Thế giới 04/04/2023 14:35

Khi đến thắp hương cho bà nội, cậu bé chỉ cầu mong một điều duy nhất khiến mẹ ruột và cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì sự hồn nhiên.

Theo Baijiahao, ngày 4/4 một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết cậu bé này đến từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khi được mẹ đưa đến mộ bà nội, cậu bé quỳ xuống đất, chắp tay thành kính và nói ra nguyện vọng của mình một cách chân thành: “Con không phải làm bài tập, không bị ăn đòn mà vẫn đạt 100 điểm”. Sự hồn nhiên của cậu bé nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng xứ Trung.

dieu uoc 1
 Quỳ trước mộ bà nội, cậu bé lớp 1 cầu xin không phải làm bài tập mà vẫn được 100 điểm

Mẹ cậu bé cho biết, vì sắp đến Tết Thanh Minh nên cô đã đưa con đến thăm mộ bà nội vào ngày chủ nhật vừa rồi và nói rằng bà nội sẽ phù hộ cho cậu bé. Cậu con trai mới học lớp 1 suy nghĩ rất ngây thơ, cậu bé cầu mong không làm bài tập, không bị ăn đòn và luôn được điểm cao. Những người lớn đi cùng vô cùng thích thú khi nghe được điều ước từ cậu bé.

dieu uoc 2
 Điều ước ngây thơ của cậu bé đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung bàn luận sôi nổi

Sau khi đoạn video này được đăng tải, cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng thích thú với sự hồn nhiên của cậu bé. Có người nói đùa rằng: “Bà sẽ rất áp lực đây, nhiệm vụ này khó khăn quá”. Nhưng cũng ý kiến góp ý rằng, muốn đạt 100 điểm thì cậu bé vẫn cần phải học hành chăm chỉ, chỉ ước thôi mà không học hành thì điều ước ấy sẽ mãi mãi không thành hiện thực được.

Trai đẹp phải ngủ ngoài đường vì nợ nần, hành động của bạn gái khiến cộng đồng mạng rớt nước mắt

Trai đẹp phải ngủ ngoài đường vì nợ nần, hành động của bạn gái khiến cộng đồng mạng rớt nước mắt

Vì nợ nần, chàng trai trẻ đành phải ngủ lề đường, sau khi biết được tình tình, cô bạn gái đã có quyết định khiến nhiều người sửng sốt.

Xem thêm
Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung cộng đồng mạng xứ Trung học hành chăm chỉ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 41 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích