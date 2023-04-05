Kết hôn 13 năm, người đàn ông phát hiện vợ mình sinh cho mỗi anh rể một người con trai

Theo lời kể của Từ, anh đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, gia đình làm nông, trên Từ còn có hai người chị gái. Vì là con trai duy nhất trong nhà nên khi còn nhỏ Từ được hai chị gái chiều chuộng. Khi lớn lên do thành tích học tập không tốt nên Từ đã nghỉ học đi làm. Khi đến tuổi lập gia đình, bố mẹ Từ lo lắng anh không tìm được người yêu nên đã nhờ vả hàng xóm láng giềng giúp đỡ mai mối cho cậu con trai.

Năm 2016, người đàn ông họ Từ tham gia một chương trình truyền hình với mục đích duy nhất là muốn xác định cậu con trai mình nuôi 12 năm trời có phải con ruột hay không. Khi đó tất cả những người có mặt đều rất sốc với câu chuyện của Từ.

Hôm sau, Từ rủ anh rể thứ 2 đi lấy tiền cùng, vậy nhưng người đàn ông kia lại không chịu trả tiền, ngược lại còn nói rất nhiều từ khó nghe. Anh rể thứ hai và Từ không kiềm chế bản thân nên đã xảy ra ẩu đả. Khi công an đến, mọi người đều bị đưa về đồn làm việc. Từ nghĩ rằng vì việc của mình nên anh rể mới vướng vào mớ bòng bong này nên Từ đã nhận hết tội về mình. Cuối cùng, Từ phải đi tù 2 năm.

Cũng nhờ vậy mà Từ quen cô gái họ Dương, anh như trúng phải tiếng sét ái tình từ ngay lần gặp đầu tiên. Khi Từ 25 tuổi, bố mẹ anh dùng hết số tiền tích cóp được để làm sính lễ cưới Dương về cho Từ. Không đủ tiền tổ chức đám cưới, bố mẹ Từ đã vay mượn người thân. Năm 2004 Từ và Dương chính thức trở thành vợ chồng, sau khi kết hôn không lâu, Dương phát hiện mình mang thai. Từ vô cùng vui mừng vì sắp được làm bố, anh chăm sóc tận tình cho người vợ đang mang thai . Vài tháng sau đó, Dương hạ sinh một bé trai. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến năm 2014, một người đàn ông say rượu đi xe tông vào làm đổ tường nhà Từ. Sau khi được hàng xóm hòa giải, người say rượu đồng ý bồi thường cho Từ và nói ngày hôm sau Từ qua nhà sẽ trả tiền.

Đến năm 2016, Từ được ra tù, anh cứ nghĩ rằng vợ và con trai nhất định sẽ đến đón anh, vậy nhưng chỉ có bố mẹ đứng bên ngoài đợi Từ. Bố mẹ nói rằng, anh rể thứ hai và chị gái Từ đã ly hôn rồi còn vợ con của Từ không biết đã bỏ đi đâu. Từ vội vã đến nhà chị hai để tìm hiểu sự tình nhưng lúc này tinh thần của chị hai khá bất ổn, Từ không thể hỏi thêm được gì.

Ở tù 2 năm, Dương đã bỏ trốn với anh rể thứ hai của Từ, hai người đã có với nhau một đứa con

Sau đó, nhờ những người hàng xóm, Từ biết được vợ mình đã đem theo con trai bỏ trốn với anh rể thứ 2. Anh tìm đến nơi hai người sống, vợ Từ khá bất ngờ khi nhìn thấy Từ. Vậy nhưng trong phòng lại có rất nhiều đồ đạc của trẻ sơ sinh. Đúng lúc này, anh rể thứ hai cũng về đến nơi, thì ra sau khi bỏ trốn, hai người đã có với nhau một đứa con. Lúc này cậu con trai lớn 12 tuổi mới chạy đến ôm Từ, cậu bé muốn về nhà sống cùng bố. Từ vô cùng tức giận nhưng những năm tháng trong tù đã giúp anh kiềm chế cảm xúc.

Vì muốn con trai có một gia đình hoàn chỉnh, Từ chấp nhận tha thứ cho vợ, anh nói vợ về nhà chăm sóc cho con trai lớn. Vậy nhưng người phụ nữ này tiếp tục dội cho Từ một gáo nước lạnh, cô nói rằng: “Nó không phải là con trai của anh, anh quan tâm nhiều thế để làm gì? Nếu như anh không nuôi được thì hãy đưa nó đến chỗ bố ruột của nó. Tôi không có thời gian đi thăm đâu”.

Nghe được những lời này, Từ sốc nặng. Những ngày sau đó, Từ bám lấy vợ cũ để hỏi về thân thế của cậu con trai lớn. Không muốn bị làm phiền, Dương nói rằng con trai lớn chính là con của cô và anh rể (chồng của chị gái Dương). Mang tư tưởng trả thù, Dương đưa con trai đến gặp anh rể bên nhà vợ, vậy nhưng người này không nhận cậu bé và đã trả đứa bé cho nhà ngoại. Ở với ông bà ngoại nhưng cậu bé luôn nhớ đến bố, nửa năm sau đứa trẻ đã tìm về nhà Từ.

Từ suy sụp khi kết quả giám định DNA cho thấy con trai lớn không phải là con ruột của mình

Lúc này Từ cũng đã buông bỏ thù hận, anh cũng rất nhớ con. Anh tham gia chương trình với mục đích duy nhất là muốn biết cậu bé có phải con ruột của mình không. Khi chương trình lấy tóc của hai bố con đi làm giám định DNA và có kết quả, người dẫn chương trình hỏi Từ rằng, nếu cậu bé không phải con của anh thì anh có nuôi cậu bé không? Từ không ngần ngại mà nói rằng, anh đã quyết định rồi, anh vẫn sẽ nuôi cậu bé, tờ giấy giám định để cho bố mẹ anh xem thôi.

Tất cả những người có mặt ở đó đều vỗ tay ủng hộ Từ, vậy nhưng khi biết được cậu bé không phải con ruột mình, nước mắt Từ vẫn rơi. Có ý kiến cho rằng, Từ nên khởi kiện vợ cũ vì việc làm của cô ta, lừa gạt hôn nhân, trùng hôn, không chăm lo cho con cái… Nếu như thua kiện, người phụ nữ này cũng sẽ phải trả tiền nuôi con cho Từ. Câu chuyện của Từ khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng xót xa, nhiều người nhận xét, người phụ nữ họ Dương quả thật độc ác. Còn Từ là người chồng, người cha tốt nhưng lại không được may mắn khi lấy phải người vợ như Dương.