Dùng đèn pin dọa chết 1.100 con gà, người đàn ông phải ngồi tù 6 tháng

Thế giới 06/04/2023 14:42

Một người đàn ông đã bị phạt tù 6 tháng và quản chế 1 năm tại địa phương sau khi dùng đèn pin dọa chết 1.100 con gà của nhà hàng xóm.

Theo QQ, mới đây, tòa án nhân dân huyện Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã công khai xét xử vụ án cố ý hủy hoại tài sản của người khác. Người đàn ông họ Cốc đã bị phạt tù 6 tháng và 1 năm quản chế tại địa phương vì dùng đèn pin dọa chết 1.100 con gà.

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  Cốc đã dùng đèn pin dọa chết 1.100 con gà của gia đình Chung - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin này cho hay, vào tháng 4/2022 khi chưa được sự đồng ý của người đàn ông họ Chung, bị cáo Cốc đã chặt cây của nhà người này. Sau khi phát hiện, vợ của Chung đã kéo cây đi, Cốc cảm thấy vô cùng phẫn uất. Để trả đũa Cốc đã nghĩ ra một cách, hắn lén lút đến trại gà của gia đình Chung. Vào lúc trời tối, Cốc đứng trước cửa chuồng gà rồi dùng đèn pin chiếu vào bên trong khiến đàn gà sợ hãi bay tứ tung. Cũng chính vì vậy những con gà giẫm đạp lên nhau khiến 460 con gà chết.

Sau khi bị Chung phát hiện, Cốc đã đồng ý bồi thường 3.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng) cho hành vi của mình. Tưởng rằng Cốc sẽ thay đổi nhưng ngược lại, sự bất mãn của hắn với Chung ngày càng gay gắt. Chính vì vậy, bằng cách tương tự, lần thứ 2 Cốc đến trại gà của gia đình Chung và dọa chết 640 con gà. Tổng thiệt hại sau 2 lần trả thù của Cốc ước tính 13.840 tệ (gần 50 triệu đồng).

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  Cốc bị phạt tù 6 tháng vì cố tình hủy hoại tài sản của người khác

Tòa án nhân dân huyện Hoành Dương nhận thấy Cốc đã không kiểm soát cơn nóng giận của mình và cố ý gây tổn thất cho người khác. Biết hành động của mình sẽ dẫn đến cái chết của đàn gà nhưng Cốc vẫn dùng đèn pin chiếu vào đàn gà 2 lần khiến gia đình Chung thiệt hại hàng chục ngàn nhân dân tệ. Đây là số tiền tương đối lớn, hành vi của Cốc đã cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tải sản của người khác, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào những tình tiết phạm tội cũng như sự ăn năn hối cải của bị cáo, tòa tuyên phạt Cốc 6 tháng tù giam cùng một năm quản chế tại địa phương.

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