Viên đá rubi lớn nhất thế giới màu huyết bồ câu có giá trị thế nào?

Thế giới 06/04/2023 11:10

Ruby loại đá quý với tất cả những ai sành chơi đá quý đều biết đến với vẻ đẹp và độ quý hiếm của nó. Ruby đẹp nhất và quý hiếm nhất là Ruby đỏ huyết bồ câu. Vậy viên ruby màu huyết bồ lớn nhất thế giới có giá trị thế nào? Cùng tìm hiểu xem nhé!

Thuật ngữ “máu chim bồ câu” được cho là có nguồn gốc từ Miến Điện. Người dân địa phương gọi những viên Ruby đẹp nhất và sống động nhất là “ko-twe”, có nghĩa là “máu chim bồ câu”. Những người khác cho rằng viên  Ruby có màu sắc hoàn hảo có cùng màu với điểm trung tâm của mắt chim bồ câu. Đó chính là lý do lý giải cho cái tên Ruby huyết bồ câu. Tuy nhiên, bạn nghe nhiều về Ruby huyết bồ câu nhưng có thật sự bạn biết màu máu huyết bồ câu là như thế nào?

Viên đá rubi lớn nhất thế giới màu huyết bồ câu có giá trị thế nào? - Ảnh 1

Huyết bồ câu là tiêu chuẩn cao nhất của đá ruby, những viên đá đạt được tiêu chuẩn này rât ít và hiếm. Hiện nay người ta thường gọi ruby huyết bồ câu một cách phổ biến. Thuật ngữ này chỉ dành cho những viên Ruby suất sắc nhất. Chúng được sự công nhận bởi những trung tâm kiểm định uy tín và có được sự đánh giá của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đá quý.

Viên hồng ngọc lớn nhất thế giới hiện nay sẽ được mang ra đấu giá tại Sotheby's Magnificent Jewels ở New York vào ngày 8 tháng 6. Viên đá được đặt tên là Estrela de FURA, nặng 55,22 carat. Người ta ước tính viên ruby này có giá trị hơn 30 triệu đô la, và có thể trở thành viên ruby ​​​​có giá trị nhất từng được bán đấu giá.

 

Viên đá rubi lớn nhất thế giới màu huyết bồ câu có giá trị thế nào? - Ảnh 2

 

Buổi đấu giá sắp tới sẽ được diễn ra ở Hồng Kông. Viên ruby thành phẩm được cắt và đánh bóng từ một viên đá thô nặng 101 carat được FURA Gems phát hiện (công ty có trụ sở tại Dubai). Viên đá quý này được khai quật tại mỏ hồng ngọc ở Montepeuz, Mozambique vào tháng 7 năm 2022. Công ty đặt tên cho viên đá quý thô là Estrela de FURA (Ngôi sao của FURA trong tiếng Bồ Đào Nha). Dù lúc chưa qua xử lý, viên hồng ngọc vẫn được các chuyên gia coi là một báu vật của tự nhiên nhờ độ phát sáng, độ trong và sắc đỏ rực rỡ, còn được gọi là 'máu chim bồ câu'. 

  

Viện Đá quý Thụy Sĩ (SSEF) nói rằng viên hồng ngọc tự nhiên từ Mozambique có kích thước và chất lượng như thế này có thể được coi là rất hiếm nên có thể xem nó là kho báu đặc biệt của tự nhiên. 

 

Viên đá rubi lớn nhất thế giới màu huyết bồ câu có giá trị thế nào? - Ảnh 3

 

Kỷ lục thế giới cho "một viên hồng ngọc được bán đấu giá cao nhất" thuộc về viên "Ruby mặt trời mọc" ở Miến Điện với cân nặng 25,59 carat được bán đấu giá tại Sotheby's Geneva vào tháng 5 năm 2015 với giá 30,3 triệu USD.

 

Với sự kết hợp giữa độ bão hòa màu hết sức hoàn hảo, vẻ ngoài tinh khiết cùng kích thước lớn, Sotheby’s cho biết Estrela de FURA có thể vượt qua cả con số 30 triệu USD . Viên hồng ngọc hiện đang được trưng bày tại Sotheby’s Hong Kong, sau đó sẽ được chuyển đến Đài Bắc, Trung Quốc, Singapore, Geneva và Dubai.

 

Theo Forbes 

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