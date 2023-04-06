Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2023 là ai?

Thế giới 06/04/2023 10:17

Những tỷ phú trẻ nhất năm nay đều từ 30 tuổi trở xuống, đa phần là thừa kế và đến từ châu Âu.

Ben Francis

Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2023 là ai? - Ảnh 1

Tuổi: 30
Tài sản: 1,2 tỷ USD
Nguồn tài sản: Gymshark
Quốc tịch: Anh

Francis vừa học đại học vừa làm nhân viên giao bánh pizza trước khi sáng lập thương hiệu quần áo thể thao Gymshark năm 2012. Khi đó, anh mới 19 tuổi. Anh làm ra những sản phẩm đầu tiên trong nhà để xe của gia đình tại Birmingham, sau đó đi tiếp thị tại các phòng tập thể hình và những người có ảnh hưởng trong môn cử tạ.

Palmer Luckey

Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2023 là ai? - Ảnh 2

Tuổi: 30
Tài sản: 1,7 tỷ USD
Nguồn tài sản: công nghệ thực tế ảo, quốc phòng
Quốc tịch: Mỹ

Anh chàng này đã thành lập công ty sản xuất tai nghe VR Oculus và bán nó cho Facebook với giá 2 tỷ USD vào năm 2014, sau đó bắt đầu chế tạo vũ khí. Công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng Anduril của anh có trụ sở ở Ukraine, chủ yếu chế tạo máy bay không người lái và các sản phẩm giám sát cho DoD, đã huy động được 1,5 tỷ đô la với mức định giá 8,5 tỷ đô la vào tháng 12.

 

Mark Mateschitz

 

Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2023 là ai? - Ảnh 3

 

Tuổi: 30

Tài sản: 34,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Red Bull

Quốc tịch: Áo

Mark thừa kế 49% cổ phần Red Bull sau khi cha anh, nhà đồng sáng lập Dietrich Mateschitz, qua đời vào tháng 10/2022. Ngay sau đó, anh cũng từ chức trưởng bộ phận sản phẩm hữu cơ của công ty để "tập trung vào vai trò cổ đông".

Michal Strnad

Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2023 là ai? - Ảnh 4

Tuổi: 30
Tài sản: 2 tỷ USD
Nguồn tài sản: sản xuất vũ khí
Quốc tịch: Séc

Tập đoàn Tiệp Khắc của anh là một trong những nhà cung cấp đạn dược, thiết bị mặt đất và thiết bị pháo binh lớn nhất cho quân đội Ukraine, giúp doanh thu tăng gấp đôi lên 620 triệu USD trong nửa đầu năm 2022. Anh nắm toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp do cha mình thành lập vào năm 2018.

 

Gustav Magnar Witzoe

 

Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2023 là ai? - Ảnh 5

 

Tuổi: 29
Tài sản: 2,7 tỷ USD
Nguồn tài sản: nuôi cá
Quốc tịch: Na Uy

Witzoe sở hữu gần một nửa công ty nuôi cá hồi SalMar, được thừa kế từ cha mình là Gustav Witzoe. Tuy nhiên, anh không tham gia điều hành. Witzoe hiện là nhà đầu tư các startup công nghệ và bất động sản.

Ryan Breslow

 

Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2023 là ai? - Ảnh 6

Tuổi: 28
Tài sản: 1,1 tỷ USD
Nguồn tài sản: thương mại điện tử
Quốc tịch: Mỹ

Chàng trai này đã bỏ học tại Stanford và thành lập ba công ty khởi nghiệp, cách nhau bốn năm. Họ nhằm mục đích loại bỏ những người trung gian trong quá trình xử lý thanh toán, tài chính cá nhân và dược phẩm. Hiện Ryan có dự án khởi nghiệp thứ tư là Movement DAO. Đây là startup về tiền số, dự định ra mắt năm nay nhưng đang gặp rắc rối kiện tụng với một kỹ sư. 

 

Leonardo Maria Del Vecchio

 

Tuổi: 27
Tài sản: 3,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: kính mắt
Quốc tịch: Italy

 

Ông trùm kính mắt Leonardo Del Vecchio là người giàu thứ hai ở Ý khi ông qua đời vào tháng 6 năm 2022, để lại 12,5% tài sản của mình — chủ yếu là cổ phần của Essilor-Luxottica, công ty kính mắt lớn nhất thế giới — cho người vợ góa của ông là Nicoletta Zampillo cùng sáu người con chung và một con riêng.  Leonardo Maria là một trong những người con của ông, hiện chịu trách nhiệm về chiến lược cho Luxottica.

 

Kim Jung-min

Tuổi: ~21
Tài sản: 1,7 tỷ USD
Nguồn tài sản: Công nghiệp game
Quốc tịch: Hàn Quốc

Kim Jung-ju - nhà sáng lập hãng trò chơi Nexon - qua đời tháng 2/2022. Ông để lại cho hai người con, trong đó có Kim Jung-min, mỗi người 15% cổ phẩn công ty. Nexon nổi tiếng với các game như Kingdom of the Winds và MapleStory.

Clemente Del Vecchio

Tuổi: 18
Tài sản: 3,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: Luxottica
Quốc tịch: Italy

Clemente là người thừa kế trẻ nhất của ông trùm mắt kính quá cố Del Vecchio. Anh hiện không giữ vai trò nào tại Luxottica, công ty sở hữu Sunglass Hut, Ray-Ban và Oakley.

Theo Forbes 

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu

Phần lớn tài sản của những cái tên dưới đây đến từ việc thừa kế từ người thân, đứng đầu là Francoise Bettencourt Meyers - người thừa kế của L’Oréal.

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