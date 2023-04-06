Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu

Thế giới 06/04/2023 09:27

Phần lớn tài sản của những cái tên dưới đây đến từ việc thừa kế từ người thân, đứng đầu là Francoise Bettencourt Meyers - người thừa kế của L’Oréal.

Đây là 337 nữ tỷ phú trên giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes, tăng từ 327 vào năm 2022. Số phụ nữ hiện chiếm tỷ lệ cao hơn so với một năm trước. 

Dưới đây là 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới do được Forbes công bố vào đầu năm 2023.

Francoise Bettencourt Meyers

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 1

Tài sản: 80,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: L'Oréal

Quốc gia: Pháp

Trước khi Françoise Bettencourt Meyers lần đầu tiên lọt vào danh sách "Các tỷ phú hàng đầu thế giới" của Forbes năm 2018, mẹ bà Liliane Bettencourt từng là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Kể từ khi Liliane Bettencourt qua đời, Françoise Bettencourt Meyers là người thừa kế ngôi vị này.

Julia Koch

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 2

Tài sản: 59 tỷ USD

Nguồn tài sản: Koch Industries

Quốc gia: Mỹ

Julia Koch được biết đến là nhà từ thiện và là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà gia nhập "câu lạc bộ" này sau khi chồng tỷ phú David Koch qua đời vào tháng 8/2019. Bà cùng với 3 người con thừa kế 42% cổ phần của Koch Industries, công ty đồng sở hữu giàu thứ bảy của Mỹ. Bloomberg ước tính, khối tài sản của bà và gia đình trị giá 59,1 tỷ USD.

Alice Walton

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 3

Tài sản: 56,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Walmart

Quốc gia: Mỹ

Con gái duy nhất của Sam Walton - người sáng lập Walmart từng là phụ nữ giàu nhất thế giới vào năm 2020. Hiện, bà sở hữu khối tài sản trị giá 57,7 tỷ USD. Bà và các anh trai của mình chia sẻ 50% cổ phần của công ty.

Jacqueline Mars

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 4

Tài sản: 38,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Kẹo, đồ ăn cho vật nuôi

Quốc gia: Mỹ

Jacqueline Mars được biết đến là người thừa kế và nhà đầu tư người Mỹ. Bà là cháu gái của Frank C. Mars, người sáng lập công ty kẹo Mỹ Mars Incorporated, tập đoàn kẹo và thức ăn cho vật nuôi có tuổi đời 111 năm. Bà Mars được thừa hưởng khoảng 1/3 cổ phần của công ty này.

Miriam Adelson & family

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 5

Tài sản: 35 tỷ USD

Nguồn tài sản: Sòng bài

Quốc gia: Mỹ

Là góa phụ của ông trùm sòng bạc Sheldon Adelson, bà Miriam hiện sở hữu gần 50% cổ phần của người chồng quá cố ở Las Vegas Sands sau khi ông qua đời vào đầu năm 2021.

Rafaela Aponte-Diamant

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 6

Tài sản: 32, 2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Hàng hải 

Quốc gia: Italy 

Aponte-Diamant gia nhập top 10 phụ nữ giàu nhất thế giới năm nay, khi Forbes điều chỉnh lại mức định giá của MSC, một trong những công ty vận tải biển lớn nhất thế giới, do bà cùng chồng là Guianluigi đồng sáng lập vào năm 1970 chỉ với một con tàu. Rafaela và Gianluigi trước đây đã được liệt kê cùng nhau; vào năm 2023, Forbes đã liệt kê họ là những tỷ phú cá nhân như một phần của cuộc đại tu toàn diện về cách chúng tôi phân loại tài sản chung

 

Susanne Klatten

 

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 7

Tài sản: 27,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: BMW, dược phẩm

Quốc gia: Đức

Bà Susanne Klatten sở hữu khoảng 19% cổ phần của hãng sản xuất ô tô Đức BMW mà bà được thừa hưởng từ mẹ Johanna Quandt và cha Herbert Quandt. Đây là 2 nhà công nghiệp đã có công cứu BMW thoát khỏi phá sản vào năm 1959. Ngoài ra, bà Klatten còn sở hữu công ty hóa chất Altana.

Gina Rinehart

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 8

Tài sản: 27 tỷ USD

Nguồn tài sản: Khai mỏ

Quốc gia: Australia

Bà Rinehart hiện là Chủ tịch của công ty khai thác mỏ và nông nghiệp Hancock Prospecting Group của Úc, do cha bà thành lập vào năm 1992.

MacKenzie Scott

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 9

Tài sản: 24,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Amazon

Quốc gia: Mỹ

MacKenzie Scott đã quyên góp hơn 12,5 tỷ USD (gần 290 nghìn tỷ đồng) cho hơn 1.253 tổ chức trong hai năm, kề từ khi chia tay tỷ phú Jeff Bezos vào năm 2019. Bà đã trở thành một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất trong lịch sử.

Cho đến nay, cô đã quyên góp hơn 14 tỷ đô la cho khoảng 1.600 tổ chức từ thiện thông qua tổ chức Yield Giving của mình. 

 

Iris Fontbona & family

 

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, nữ tỉ phú tự thân sở hữu 31,2 tỷ USD chiếm hạng sáu - Ảnh 10

 

Tài sản: 23,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Khai mỏ

Quốc gia: Chile

Fontbona là vợ cố tài phiệt khai mỏ, đồ uống Andrónico Luksic. Ông qua đời vì ung thư năm 2005. Hiện bà và gia đình đang sở hữu các mỏ đồng ở Chile thông qua công ty Antofagasta. Họ cũng sở hữu phần lớn cổ phần của Quiñenco, một tập đoàn Chile được giao dịch công khai, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bia và sản xuất.

Theo Forbes 

Từ khóa:   nữ tỷ phú tỷ phú Câu chuyện thế giới

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