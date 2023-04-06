Tham gia ngày hội thể thao tại trường của con trai, bà mẹ lập nên kỷ lục ấn tượng, biết được danh tính ai cũng... sốc

Hóa ra người mẹ này là một vận động viên huy chương vàng Olympic.

Theo CNN, nhà vô địch Olympic người Jamaica, Shelly-Ann Fraser-Pryce (36 tuổi) đã tham gia cuộc đua 100m dành cho phụ huynh tại ngày hội thể thao ở trường của cậu con trai Zion (5 tuổi). Ảnh Twitter Trong cuộc đua này, Fraser-Pryce đã về nhất với kỹ năng chạy vô cùng ấn tượng. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Fraser-Pryce dẫn đầu ngay lập tức ngay khi cô bắt đầu xuất phát. Sau đó, cô mở rộng khoảng cách, bỏ xa các phụ huynh khác đang theo phía sau với tốc độ nhanh như 'viên đạn'. Cô về đích ở vị trí đầu tiên khiến các bậc phụ huynh không tin vào mắt mình.

Được biết, Fraser-Pryce có biệt danh là 'tên lửa bỏ túi' vì khả năng bứt phá bùng nổ của cô mặc dù có vóc dáng thấp bé chỉ 152cm. Nhớ lại khảnh khắc đó, bà mẹ 1 con cho biết: “Ban đầu, tôi không có ý định tham gia cuộc đua dành cho phụ huynh. Tôi quyết định tham gia cuộc đua vì với tư cách là vận động viên Olympic, không có ý nghĩa gì khi gia đình tôi về nhà mà không giành được huy chương vàng nào”. Ảnh Twitter Cô nói: “Con trai tôi bị ngã trong cuộc đua đầu tiên, tiếp đó giành được huy chương đồng trong cuộc đua chướng ngại vật. Sau đó tôi nhắm đến huy chương vàng trong cuộc đua của chồng mình, nhưng cũng thất bại. Kết quả, gia đình tôi đã giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng và 1 huy chương được trao như một phần thưởng tham gia đại hội và gia đình chúng tôi xếp thứ 4 chung cuộc. Tôi tự hào về con trai mình và rất vui vì cháu rất thích ngày hội thể thao”.

Cư dân mạng đã xem cuộc đua của Fraser-Price và để lại bình luận vô cùng ấn tượng: "Cô ấy đã áp đảo các vị phụ huynh khác", "Rốt cuộc không có từ 'thua' trong từ điển của cô ấy", "Thật tuyệt biết bao nếu tôi được tận mắt chứng kiến ​​cuộc đua đó", "Thật buồn cười khi tưởng tượng rằng cô ấy sẽ chế giễu chồng mình, người đã giành được huy chương đồng”. Con trai Zion và Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ảnh: Instagram Shelly-Ann Fraser-Pryce Price giữ danh hiệu là người phụ nữ chạy nhanh thứ ba mọi thời đại với thời gian tốt nhất là 10,60 giây trong nội dung 100 m. Cô đã giành chiến thắng ở nội dung 100m tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và Thế vận hội London 2012, đồng thời giành huy chương vàng nội dung 400m tiếp sức tại Thế vận hội Tokyo 2020. Ngoài ra, cô còn giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Thế vận hội. Cô cũng đã giành huy chương vàng 100m nữ tại Giải vô địch thế giới ở Berlin năm 2009, Moscow năm 2013, Bắc Kinh năm 2015, Doha năm 2019 và Giải vô địch điền kinh thế giới ở Hoa Kỳ năm 2022. Vận động viên điền kinh Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ảnh: Internet Price còn có biệt danh là "Mommy Rocket" sau khi sinh con trai vào tháng 8/2017. Cô đã giảm kỷ lục 100m tốt nhất là 10 giây 70 trước khi sinh con xuống 0,10 giây vào năm 2021 sau khi sinh con. Trả lời phỏng vấn sau khi giành huy chương vàng tại Giải điền kinh vô địch thế giới năm 2022, cô cho biết: “Tôi vẫn khao khát chạy nhanh hơn và tin rằng mình có thể chạy nhanh hơn. Niềm tin đó sẽ không mất đi cho đến khi tôi rời đường đua. Thật không may, vì nhiều lý do, những nữ vận động viên chạy nước rút mà tôi từng chạy cùng đã rời đường đua. Nhưng tôi muốn chứng tỏ rằng phụ nữ ở độ tuổi 30 có thể làm được giống như Allison Felix (người đã giành huy chương tại Thế vận hội và Giải vô địch thế giới ngay cả sau khi sinh con)”. Theo Chosun Ilbo

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