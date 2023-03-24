"Cụ" 90 tuổi lần đầu lên chức bố

Ca sinh nở "mẹ tròn con vuông" diễn ra tại sở thú Houston, "sản phụ" rùa 53 tuổi đã thành công sinh hạ 3 chú rùa con cho "ông bố" rùa 90 tuổi.

Theo thông tin Huffpost đăng tải, niềm vui khôn xiết này xảy ra tại sở thú Houston (Mỹ). Cả sở thú rất vui mừng khi cư dân lớn tuổi nhất - cụ rùa 90 tuổi có tên là Pickles lần đầu được làm bố.

Được biết cặp bố mẹ rùa đã khá lớn tuổi, cả hai ở bên nhau được 30 năm. Cặp đôi trở thành bạn đồng hành khi bà rùa Pickles đến sở thú vào năm 1996, còn ông rùa Pickles đã sống ở sở thú Houston được 36 năm.

Rùa bức xạ có nguồn gốc từ Madagascar.

“Những chú rùa con mới ra đời đã gây bất ngờ khi một nhân viên nghiên cứu bò sát tình cờ gặp bà Pickles đang đẻ trứng vào giờ đóng cửa. Đội chăm sóc động vật đã nhanh chóng phát hiện ra những quả trứng và đưa chúng đến nơi an toàn”, người của sở thú cho biết.

Các quan chức sở thú chia sẻ sự xuất hiện của những chú rùa con là một sự kiện rất vui mừng vì rùa bức xạ thường chỉ sống từ 40 đến 50 năm và rất hiếm khi sinh con. Ngoài ra môi trường sống và khí hậu ở Houston không thuận lợi cho loài rùa bản địa Madagascar nên “không chắc những quả trứng đã tự nở thành công nếu người chăm sóc không ở đúng nơi, đúng thời điểm”.

Rùa bức xạ có thể đạt trọng lượng đến 15kg và chiều dài đến 40cm. Ảnh Huffpost

Sự ra đời của những chú rùa con được coi là niềm vui rất lớn, có giá trị quan trọng trong việc bảo tồn và duy trì nòi giống của rùa tại Hiệp hội vườn thú và Thủy cung. Hiện bộ ba rùa con đang được chăm sóc bởi những nhân viên sở thú cho đến khi chúng đủ lớn để sống cha mẹ một cách an toàn.

Rùa bức xạ là loài rùa đẹp nhất hành tinh đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Chúng có nguồn gốc ở miền nam Madagascar, hiện đang trong tình trạng nguy cấp do nạn săn bắn và do bị mất môi trường sống. Loài vật này nằm trong danh mục loài nguy cấp nghiêm trọng của Liên minh Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên.

Theo Huffpost

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