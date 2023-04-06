10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu

Thế giới 06/04/2023 08:32

Nhắc đến các tỷ phú, người giàu nhất Trung Quốc có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến ngay Jack Ma. Tuy nhiên, liệu năm nay Jack Ma có phải là top tỉ phú giàu nhất Trung Quốc không? Cùng tìm hiểu xem nhé

Tổng cộng có 495 tỷ phú lọt vào bảng xếp hạng năm 2023, so với năm trước là 539 và năm 2021 đạt kỷ lục với 626 người. Trong nhiều năm qua, phần lớn giá trị tài sản của những tỉ phú từ “Vương quốc Trung tâm” sụt giảm, khi cổ phiếu rớt giá và chính phủ Trung Quốc siết chặt quản lý các công ty công nghệ.

 

Sau đây là danh sách 10 Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc:

 

1. Chung Thiểm Thiểm

 

10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu - Ảnh 1

 

Tài sản ròng: 68 tỉ USD
Nguồn tài sản: Đồ uống, dược phẩm
Nơi cư trú: Hàng Châu

Chung Thiểm Thiểm là chủ tịch công ty sản xuất đồ uống đóng chai và sản phẩm trà, Nongfu Spring. Vào năm 2021, ông trở thành người giàu nhất Trung Quốc, sau khi công ty phát hành công khai lần đầu (IPO) tại Hong Kong vào tháng 9.2020. Ông Chung cũng là chủ tịch của Beijing Wantai Biological Pharmacy, sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19.

2. Trương Nhất Minh

Tài sản ròng: 50 tỉ USD
Nguồn tài sản: Truyền thông số
Nơi cư trú: Bắc Kinh

Trương Nhất Minh là nhà sáng lập chính của ByteDance, công ty vận hàng ứng dụng mạng xã hội chia sẻ video ngắn nổi tiếng – TikTok và một trong những kỳ lân giá trị nhất thế giới. Vào tháng 11.2021, ông Trương rời khỏi vị trí chủ tịch ByteDance, sau khi từ chức CEO vào tháng 5 cùng năm.

Ông Trương từ chức chủ tịch ByteDance vào tháng 11 năm 2021 sau khi từ chức Giám đốc điều hành vào tháng 5 năm đó, được cho là dưới áp lực từ chính phủ Trung Quốc. Ông Trương sở hữu 20% ByteDance.

3. Mã Hóa Đằng

 

10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu - Ảnh 2

 

Tài sản ròng: 35,3 tỉ USD

Nguồn tài sản: Truyền thông số

Nơi cư trú: Thâm Quyến

Mã Hóa Đằng là CEO của gã khổng lồ Internet – Tencent, ghi nhận giá cổ phiếu giảm gần 50% trong một năm qua, trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và Trung Quốc thay đổi quy định lên các doanh nghiệp Internet.

Một trong những khoản đầu tư thành công nhất của Tencent là vào công ty Epic Games của Hoa Kỳ, nhà sản xuất trò chơi cực kỳ nổi tiếng Fortnite, chiếm 40% cổ phần của công ty vào năm 2013 với giá 300 triệu đô la, cổ phần hiện trị giá hơn 6,8 tỷ đô la.

 

4. Colin Trịnh Hoàng

 

Tài sản ròng: 30,2 tỷ đô la 

Nguồn tài sản: Thương mại điện tử

Nơi cư trú: Thượng Hải

 

Trịnh Hoàng là người sáng lập PDD Holdings, công ty thương mại điện tử Trung Quốc đã đổi tên từ Pinduoduo vào tháng 2. Cổ phiếu giao dịch trên Nasdaq của PDD đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua. Ông Hoàng sở hữu gần 28% cổ phần PDD Holdings và đã từ chức chủ tịch công ty vào tháng 3 năm 2021.

 

5. Đinh Lôi

 

10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu - Ảnh 3

 

Tài sản ròng: 26, tỉ USD
Nguồn tài sản: Game trực tuyến
Nơi cư trú: Hàng Châu

 

Đinh Lôi là CEO của NetEase, một trong những doanh nghiệp game trực tuyến lớn nhất Trung Quốc và niêm yết trên sàn Nasdaq. Vào tháng 12/2021, công ty đã nhận được 422 triệu USD từ đợt IPO tại Hong Kong cho ứng dụng âm nhạc Cloud Village. 

 

6. Jack Ma

 

10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu - Ảnh 4

 

Tài sản ròng: 23,5 tỉ USD
Nguồn tài sản: Thương mại điện tử
Nơi cư trú: Hàng Châu

 

Từng là người giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma chính là người sáng lập và chủ tịch điều hành tập đoàn Alibaba, một tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Và hiện ông đang khiến mọi người háo hứng khi quyết định trở lại Trung Quốc vào tháng 3 này sau vài tháng ở nước ngoài.

 

7. Hà Hưởng Kiện

10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu - Ảnh 5

Tài sản ròng: 28,3 tỉ USD
Nguồn tài sản: Thiết bị gia dụng
Nơi cư trú: Phật Sơn

Hà Hưởng Kiện là đồng sáng lập của Tập đoàn Midea tại Thâm Quyến; ông từ chức chủ tịch vào năm 2012. Cổ phiếu của Midea đã giảm trong năm qua trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc, khiến tài sản của ông giảm so với 28,3 tỷ USD một năm trước. Gia đình ông cũng điều hành Midea Real Estate, với mảng kinh doanh chịu tác động từ tình trạng cung vượt cầu tại thị trường bất động sản Trung Quốc.

 

8. Vương Vĩ Giá

 

Tài sản ròng: 21,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Chuyển phát trọn gói

Nơi cư trú: Thâm Quyến

 

Vương Vĩ Giá thành lập và chủ trì công ty giao hàng trọn gói S.F.. Doanh nghiệp có trụ sở tại Thâm Quyến được xếp hạng là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần chuyển phát nhanh tích hợp lớn nhất tại Trung Quốc và lớn thứ tư trên thế giới dựa trên doanh thu.

 

9. Lý Thư Phúc

10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu - Ảnh 6

Tài sản ròng: 19 tỉ USD
Nguồn tài sản: Xe hơi
Nơi cư trú: Hàng Châu

Lý Thư Phúc là doanh nhân xe hơi giàu nhất Trung Quốc và chủ tịch của Zhejiang Geely Holding, tập đoàn sở hữu trực tiếp và gián tiếp cổ phần trong các hãng sản xuất xe, bao gồm Volvo cũng như hãng sản xuất xe điện Polestar.

10. Wang Wenyin 

 

Tài sản ròng: 19 tỷ USD

Nguồn tài sản: Kim loại màu

Nơi cư trú: Thâm Quyến

Ông là người sáng lập Tập đoàn Amer International Group tư nhân, một trong những nhà cung cấp kim loại màu lớn nhất thế giới. Theo Fortune, ông sở hữu khoảng 75% cổ phần của doanh nghiệp có trụ sở chính tại Thâm Quyến, nơi có hơn 30.000 nhân viên và đạt doanh thu khoảng 112 tỷ USD vào năm 2021.

 

Theo Forbes 

Đôi nam nữ ăn uống rồi ‘quỵt tiền’ tại quán nhậu: Cảnh sát vào cuộc nhưng không tìm được danh tính vì lý do này

Đôi nam nữ ăn uống rồi ‘quỵt tiền’ tại quán nhậu: Cảnh sát vào cuộc nhưng không tìm được danh tính vì lý do này

Cảnh sát đang tìm kiếm 1 cặp đôi vì nghi ngờ bỏ trốn mà không trả hơn 3 triệu đồng tiền rượu và đồ ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   người giàu nhất trung quốc jack ma tỷ phú trung quốc

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích