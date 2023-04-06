Nữ du khách Nhật Bản bị nhóm thanh niên Ấn Độ quấy rối tập thể khi tham gia lễ hội tại Niu Đê-li

Thế giới 06/04/2023 07:17

Trong một lễ hội quy mô lớn được tổ chức tại Ấn Độ, một nữ du khách Nhật Bản đã bị những người đàn ông địa phương quấy rối. Về vấn đề này, cảnh sát địa phương hiện đã bắt giữ ba nghi phạm.

Theo India Hindi News (NDTV) và Hindustan Dimes của Ấn Độ vào ngày 12/3 (giờ địa phương), một phụ nữ Nhật Bản, người đã tham gia Holi, 'lễ hội màu sắc' được tổ chức tại Paharganj, New Delhi, vào ngày 8/3, đã bị một số người đàn ông bao vây và quấy rối.

Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội vào thời điểm đó, một số người đàn ông vây quanh người phụ nữ này và một người đàn ông túm lấy cô rồi bôi thứ được cho là bột màu lên mặt và tóc của cô. Một người đàn ông khác ném một quả trứng vào đầu cô, đầu đang bị giữ thì một người nào đó xịt bình xịt màu xanh lên mặt. Đáp lại hành động của họ, cô nói “đau quá” và cố gắng di chuyển đến một nơi khác. Sau đó, một người đàn ông tiến đến và đặt tay lên cô. Cô đã đánh vào đầu anh ta và đi vào tòa nhà.

Nữ du khách Nhật Bản bị nhóm thanh niên Ấn Độ quấy rối tập thể khi tham gia lễ hội tại Niu Đê-li - Ảnh 1
Ảnh: Twitter

Cư dân mạng chứng kiến ​​sự việc này đã phản ứng như "Dù có lễ hội đến đâu thì hành vi bắt nạt cũng không thể tha thứ", "Thật sốc đến mức khiến nạn nhân đau lòng", và "Chính quyền phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc". Cư dân mạng có vẻ mang quốc tịch Ấn Độ cũng bình luận: “Việc này đã đi quá xa. Tôi xin thay mặt xin lỗi cô ấy”, “Người phụ nữ trong video không có gì sai cả. Tôi xin lỗi vì bạn đã có một trải nghiệm tồi tệ như vậy ở Ấn Độ”.

Về điều này, Swati Maliwal, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Delhi, cho biết trên Twitter, "Một video rất sốc về hành vi quấy rối người nước ngoài trong một lễ hội đã lan truyền trên mạng."

Trước làn sóng dư luận này, cảnh sát địa phương cuối cùng đã mở cuộc điều tra và bắt giữ 3 người đàn ông, trong đó có một trẻ vị thành niên. Theo cảnh sát, những người bị bắt đã thừa nhận tội ác. Cảnh sát cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ khiếu nại hay báo cáo nào liên quan đến vụ việc này".

Nữ du khách Nhật Bản bị nhóm thanh niên Ấn Độ quấy rối tập thể khi tham gia lễ hội tại Niu Đê-li - Ảnh 2
Ảnh: Twitter

Trong khi đó, có thông tin cho rằng người phụ nữ Nhật Bản này đã đi Bangladesh vào ngày 10/3. "Tôi nghe nói rằng rất nguy hiểm khi phụ nữ ra ngoài một mình trong lễ hội Holi, vì vậy tôi đã tham gia lễ hội cùng 35 người bạn", cô viết trên Twitter.

“Sự cố này như một cơ hội, cảnh sát địa phương hứa sẽ tăng cường trấn áp, vì vậy tôi hy vọng tình trạng quấy rối phụ nữ sẽ giảm từ lễ hội tiếp theo. Đó là một đất nước tuyệt vời không thể không thích ngay cả khi điều gì đó như thế này xảy ra", cô nói. 

Theo Chosun Ilbo 

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