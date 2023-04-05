Một loạt vụ được gọi là 'khủng bố bằng bình xịt' đã xảy ra, trong đó những người phụ nữ đi bộ một mình bị xịt sơn màu đỏ vào quần rồi bỏ chạy.

Tờ The Tiger của Thái Lan đưa tin vào ngày 4/4 (giờ địa phương) rằng những phụ nữ mặc quần trắng đã bị một người đàn ông xịt sơn đỏ tấn công ở Bangna, Bangkok. Một nạn nhân nữ đã đăng bức ảnh chiếc quần dính sơn đỏ lên Twitter của cô vào ngày 30 tháng trước. Sau đó cô nói, “Hãy cẩn thận. Tôi đang đi xuống từ trạm BTS Bearing thì một người đàn ông bất ngờ tiến đến, xịt bình xịt màu đỏ vào quần của tôi rồi nhanh chóng bỏ chạy.”

Ảnh: Twitter Một người phụ nữ khác cũng đăng ảnh chiếc quần của bạn mình có vết sơn đỏ vào ngày 2/2, cho biết người bạn này cũng gặp sự cố tương tự khi đang đi trên một con đường trong khu vực. Ngoài ra, những phụ nữ khác cho biết: “Tôi cũng bị như vậy vào tháng 12 năm ngoái”, “Tôi đã trải qua điều này trên đường đi làm và tôi rất xấu hổ khi đi làm với chiếc quần có vết xịt màu đỏ”. Một phụ nữ cũng bị như vậy vào ngày 1/4 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương rằng cô thấy thủ phạm chỉ nhắm vào những phụ nữ mặc quần sáng màu. “Tôi đang đi bộ gần trạm BTS Bearing và nhận thấy một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào tôi. Người đàn ông nhanh chóng xịt vào quần của tôi rồi bỏ chạy. Sau đó, tôi quan sát người đàn ông từ bên kia đường và thấy anh ta chỉ tấn công những phụ nữ đi một mình trong trang phục quần sáng màu".

Bức ảnh do một người phụ nữ đăng tải cho biết cô bị tấn công bằng bình xịt đỏ trên đường đi làm. Ảnh: Twitter Người phụ nữ này cố tình đến địa điểm xảy ra vụ tấn công bằng bình xịt để thu thập bằng chứng. Tuy nhiên, cô nói: "Thủ phạm đã nhận ra tôi và chạy trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe buýt”. Các nạn nhân đang yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt giữ thủ phạm để ngăn chặn thêm nạn nhân. Hầu hết mọi người cũng tin rằng thủ phạm có thể chính là người đàn ông bị bắt 4 tháng trước vì đã xịt sơn xanh lên phụ nữ ở ga Samrong. Vào thời điểm đó, người đàn ông được cho là đã tuyên bố rằng anh ta làm điều này vì anh ta bị căng thẳng rất nhiều. Theo Chosun Ilbo

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