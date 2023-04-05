Vừa rời khỏi tiệm giặt là, khách hàng "xanh mặt" khi thấy nổ lớn, nguyên nhân phía sau ai cũng... kinh hãi

Khoảng 10 giây sau khi người đàn ông rời đi, một chiếc máy sấy trong tiệm giặt tự động bốc cháy dữ dội. Lối vào tiệm giặt là đã bị xé toạc, và các mảnh vỡ từ vụ nổ nằm rải rác khắp nơi.

Chưa đầy 10 giây sau khi một khách hàng rời khỏi tiệm giặt ủi ở Tây Ban Nha, một chiếc máy sấy đã phát nổ và bốc cháy. Cơ quan cứu hỏa cho rằng vụ nổ xảy ra do một chiếc bật lửa mà khách hàng đã cho vào máy sấy trước khi lấy nó ra khỏi túi. Theo các phương tiện truyền thông địa phương như nhật báo NUIS của Tây Ban Nha vào ngày 3/4 (giờ địa phương) đưa tin, một vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 tối ngày 14/3 tại một tiệm giặt là tự giặt ở La Coruña, tây bắc Tây Ban Nha. Đó là một vụ nổ lớn đến nỗi toàn bộ lối vào tiệm giặt ủi tan tành, nhưng may mắn không có thương vong.

Tiệm giặt là trước khi phát nổ Trong đoạn phim camera quan sát về tình huống vào thời điểm đó, một người đàn ông rời khỏi tiệm giặt ủi với một túi quần áo đã giặt. Khoảng 10 giây sau khi người đàn ông rời đi, một chiếc máy sấy trong tiệm giặt tự động bốc cháy dữ dội. Lối vào tiệm giặt là đã bị xé toạc, và các mảnh vỡ từ vụ nổ nằm rải rác khắp nơi. Mặt tiền và cấu trúc của tiệm giặt ủi bị hỏng và sụp đổ. Đây là một tai nạn có thể dẫn đến thương vong nghiêm trọng nếu người đàn ông rời khỏi tiệm giặt là muộn dù chỉ một chút. Quang cảnh một tiệm giặt ủi sau khi đám cháy được dập tắt bởi máy sấy phát nổ. Tất cả các bức tường bên ngoài của tòa nhà đã rơi vỡ. Ảnh Twitter

Lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy, không để cháy lan thành đám cháy lớn hơn. Những bức ảnh được chụp ngay sau khi ngọn lửa được dập tắt cho thấy các bức tường và trần bê tông phía trước đều bị bong ra. Các quan chức cứu hỏa đã trích dẫn một chiếc bật lửa là nguyên nhân của vụ tai nạn. Người ta nói khách hàng đã đặt bật lửa vào máy sấy mà không lấy nó ra khỏi túi quần áo. Bật lửa phát nổ khi nhận được nhiệt độ thiêu đốt từ bên trong. Cảnh sát đang điều tra các tình huống chính xác của vụ tai nạn dựa trên phân tích camera và lời khai của khách hàng. Theo Chosun Ilbo

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