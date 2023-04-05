Suốt 9 tháng đạp xe một mình qua 10 quốc gia để tự khám phá bản thân

Thế giới 05/04/2023 07:47

EuroVelo - tuyến đường dành cho những người ưa thích đi xe đạp một mình để khám phá thế giới và học hỏi những điều mới mẻ.

Vào năm 2022, cựu biên tập viên Nell Nelson của tờ Asian Home Gourmet có trụ sở tại Hồng Kông đã đạp xe từ Tây Ban Nha đến Thổ Nhĩ Kỳ đi qua 17 tuyến đường kéo dài khoảng 90.000 km (56.000 dặm) vòng quanh thế giới. 

 

Suốt 9 tháng đạp xe một mình qua 10 quốc gia để tự khám phá bản thân - Ảnh 1

  

Cô chia sẻ mình mang theo lều và thẻ tín dụng nên có thể ngủ trên đường hoặc trong nhà nghỉ, khách sạn. Cô đã dành 7 tháng (năm 2003) để đạp xe từ Hồng Kông đến Sydney, Australia với quãng đường 7.560km. 

 

Ngoài Nell Nelson, nhà thám hiểm Chung Kin-man, một trong nhóm những người Hồng Kông được chọn đã chinh phục đỉnh Everest cũng đã dành hơn hai tháng ở châu Âu để đạp xe đến Đức, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Anh cho biết châu Âu thích hợp đi xe đạp hơn nhiều vì bạn có thể có cái nhìn sâu sắc về xung quanh hơn là đi ô tô hoặc xe buýt. 

 

Suốt 9 tháng đạp xe một mình qua 10 quốc gia để tự khám phá bản thân - Ảnh 2 

EuroVelo là một nhóm những người đam mê xe đạp, đứng đầu là tay đua người Đan Mạch Jens Erik Larsen. Mặc dù một trong những mục tiêu chính của nó là liên kết các tuyến đường quốc gia trên khắp lục địa và thúc đẩy du lịch, nhưng nó cũng đi đầu trong việc thúc đẩy sự bền vững, ủng hộ những thay đổi trong chính sách quốc gia.

 

Hiện tại có 17 tuyến đường – được đánh số từ 1 đến 19, với tuyến 16 và 18 vẫn đang được chỉ định thì trọng tâm trong tương lai là nhóm sẽ cải thiện chất lượng của các tuyến đường này. Để đạt được mục tiêu đó, EuroVelo sẽ tập trung vào việc lắp đặt các biển báo tốt hơn, đồng thời sắp xếp các nhà thầu để cải thiện các con đường mòn. 

 

Suốt 9 tháng đạp xe một mình qua 10 quốc gia để tự khám phá bản thân - Ảnh 3

 

Nhiều người đi xe đạp thích lựa chọn đi từ Đại Tây Dương đến Biển Đen. Chỉ trong 5.000 km ngắn ngủi, bạn có thể đi qua 10 quốc gia, men theo ba con sông lớn – sông Loire, sông Rhine và sông Danube, suốt chặng đường khá thông thoáng và bằng phẳng, cơ sở hạ tầng cũng thuộc top có chất lượng hàng đầu. Những người yêu thích lịch sử thường thích đi tuyến EuroVelo 2, xuyên qua một số thành phố thủ đô lớn của Châu Âu như Dublin, Berlin và Warsaw. Và đối với các gia đình, họ thường lựa chọn tuyến EV15, uốn khúc dọc theo sông Rhine trong 1.500km bắt đầu từ dãy núi Alps của Thụy Sĩ đến Biển Bắc, đi qua bốn quốc gia và có thể chiêm ngưỡng một số cảnh quan tuyệt đẹp.

 

Theo SCMP 

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