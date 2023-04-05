Một người đàn ông đã bị thương khi xì mũi trong phòng tắm và bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Vào ngày 3/4, tờ New York Post đã đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông bị liệt từ thắt lưng trở xuống do chấn thương cột sống khi xì mũi trong phòng tắm.

Kirstie Broner đang dành thời gian trong phòng khách với bốn đứa con của mình vào tháng 1 thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa trong phòng tắm.

Chồng của Kirstie Broner (bên trái). Ảnh New York Post

Mở cửa phòng tắm, Bronner thấy chồng nằm bất tỉnh trên sàn. Cô gọi xe cấp cứu và ngay lập tức chở chồng cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, dây thần kinh cột sống C6/7 của người chồng đã bị tổn thương.

Người chồng sau đó đã tỉnh lại, kể: "Tôi bất tỉnh sau khi đập cổ vào ghế trong phòng tắm trong khi xì mũi". Bác sĩ giải thích rằng các dây thần kinh cột sống ở cổ của người chồng đã bị tổn thương. Cơ thể anh bị tê liệt và anh không thể di chuyển từ ngực trở xuống.

"Tôi đã có lúc rất chán nản với ý nghĩ phải một mình chăm sóc chồng và chăm sóc bốn đứa con", Broner nói. Tuy nhiên, hiện nay cô đang dẫn dắt thành công công việc kinh doanh mỹ phẩm của mình và chăm sóc chồng con.

Liệt dây thần kinh tứ chi là tình trạng tổn thương tủy sống - hệ thần kinh điều khiển hoạt động tứ chi gây giảm cảm giác và vận động. Người bệnh sẽ bị liệt tứ chi bao gồm: thân, bàn tay, chân, cánh tay và các cơ quan vùng chậu.

Ngay khi phát hiện chấn thương tủy sống và liệt dây thần kinh tứ chi, cần điều trị ban đầu giảm đau đớn và tổn thương. Khi tổn thương đã phục hồi, bệnh nhân sẽ được chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi chức năng, giúp bạn có thể tự hoạt động nhiều nhất đảm bảo cho cuộc sống độc lập nhất.

Nếu đáp ứng điều trị phục hồi chức năng tốt, bệnh nhân liệt dây thần kinh tứ chi vẫn có thể tự chăm sóc cơ bản cho bản thân.

Theo World Daily

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