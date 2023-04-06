Ảnh minh họa: Internet

Sự sụp đổ của Trương Kế Khoa, một ngôi sao thể thao lớn của Trung Quốc và từng là một blue chip trong giới quảng cáo bắt đầu với một số nghi ngờ gần đây. Vào tháng 3 năm ngoái, có cáo buộc rằng Trương Kế Khoa đã sa vào cờ bạc, vay số tiền lớn từ một số người nổi tiếng và mắc một khoản nợ khổng lồ. Sau đó, thậm chí còn có thông tin tiết lộ rằng anh đã cung cấp cho bên thứ ba các video về cuộc sống riêng tư của một nữ diễn viên mà anh từng hẹn hò trong quá khứ để trả nợ cờ bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Phía Trương Kế Khoa đã đưa ra một tuyên bố và bác bỏ, nói rằng: "Vấn đề nợ nần của bản thân liên quan đến cờ bạc là không có và chúng tôi chưa bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của người khác”. Tuy nhiên, nhà báo điều tra Li Weiao, người đầu tiên đưa tin về cuộc tranh cãi, đã viết một bài báo rằng "những tin đồn xung quanh Trương Kế Khoa đều là sự thật" và những người hàng xóm của Trương Kế Khoa cũng đưa ra bằng chứng bổ sung, hiện những nghi ngờ vẫn còn.