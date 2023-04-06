Người hùng bóng bàn của Trung Quốc từng giành 3 huy chương vàng Olympic đã bị đuổi khỏi giới quảng cáo sau khi bị dính líu vào các cáo buộc bê bối.
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Người hùng bóng bàn của Trung Quốc Trương Kế Khoa (35 tuổi), người từng giành 3 huy chương vàng Olympic đã bị đuổi khỏi giới quảng cáo sau khi bị dính líu vào các cáo buộc bê bối.
Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Pengpai vào ngày 5/4 đưa tin, thương hiệu quần áo thể thao địa phương ANTA đã xóa tất cả các bài đăng liên quan đến Trương Kế Khoa khỏi tài khoản Weibo chính thức và trang web trung tâm mua sắm.
Sự sụp đổ của Trương Kế Khoa, một ngôi sao thể thao lớn của Trung Quốc và từng là một blue chip trong giới quảng cáo bắt đầu với một số nghi ngờ gần đây. Vào tháng 3 năm ngoái, có cáo buộc rằng Trương Kế Khoa đã sa vào cờ bạc, vay số tiền lớn từ một số người nổi tiếng và mắc một khoản nợ khổng lồ. Sau đó, thậm chí còn có thông tin tiết lộ rằng anh đã cung cấp cho bên thứ ba các video về cuộc sống riêng tư của một nữ diễn viên mà anh từng hẹn hò trong quá khứ để trả nợ cờ bạc.
Phía Trương Kế Khoa đã đưa ra một tuyên bố và bác bỏ, nói rằng: "Vấn đề nợ nần của bản thân liên quan đến cờ bạc là không có và chúng tôi chưa bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của người khác”. Tuy nhiên, nhà báo điều tra Li Weiao, người đầu tiên đưa tin về cuộc tranh cãi, đã viết một bài báo rằng "những tin đồn xung quanh Trương Kế Khoa đều là sự thật" và những người hàng xóm của Trương Kế Khoa cũng đưa ra bằng chứng bổ sung, hiện những nghi ngờ vẫn còn.
Trương Kế Khoa là một người hùng bóng bàn Trung Quốc, người đã giành huy chương vàng trong nội dung đồng đội và đơn nam tại Thế vận hội London 2012 và nội dung đồng đội tại Thế vận hội Rio 2016. Trương Kế Khoa cũng là nhân vật chính đã đạt được Grand Slam trong khoảng thời gian ngắn nhất khi vô địch tất cả các kỳ Thế vận hội, Giải vô địch thế giới và Giải đơn thế giới. Năm 2016, trong bảng xếp hạng giàu có của các vận động viên Trung Quốc, Trương Kế Khoa rất được yêu thích và nổi tiếng, xếp thứ hai sau ngôi sao bơi lội Sun Yang.
Theo Chosun Ilbo