Đôi nam nữ ăn uống rồi ‘quỵt tiền’ tại quán nhậu: Cảnh sát vào cuộc nhưng không tìm được danh tính vì lý do này

Thế giới 06/04/2023 08:28

Cảnh sát đang tìm kiếm 1 cặp đôi vì nghi ngờ bỏ trốn mà không trả hơn 3 triệu đồng tiền rượu và đồ ăn.

Một bài báo được đăng trên một cộng đồng trực tuyến nói rằng có khách hàng 'ăn rồi chạy' bỏ trốn mà không trả 200.000 won (hơn 3 triệu đồng) tiền rượu và đồ ăn tại một quán rượu. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra trong gần ba tháng, từ theo dõi đoạn phim camera quan sát đến nhận dạng dấu vân tay, nhưng không thể xác định được thủ phạm và gần đây đã phân loại vụ án là một vụ án chưa được giải quyết.

Vào chiều ngày 22/1, một cặp nam nữ đã được camera quan sát ghi lại trong một quán rượu ở Gangseo-gu, Seoul. Cảnh sát đã điều tra cặp đôi trong gần ba tháng vì nghi ngờ bỏ trốn mà không trả 200.000 won tiền rượu và đồ ăn (lừa đảo), nhưng gần đây cảnh sát đã đăng ký vụ án là chưa giải quyết vì họ không thể xác định được danh tính người bỏ trốn. 

Đôi nam nữ ăn uống rồi ‘quỵt tiền’ tại quán nhậu: Cảnh sát vào cuộc nhưng không tìm được danh tính vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh Bobaedream

Vào ngày 4/2, một bài viết có tiêu đề ''Xin hãy giúp đỡ. Vợ chồng buôn bán nhỏ khóc vì một cặp đôi ăn xong rồi chạy’ đã được đăng tải trên trang mạng xã hội.

Theo người viết và Sở cảnh sát Gangseo Seoul, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 22/1 tại một quán rượu ở Gangseo-gu. Một 'cặp đôi nam nữ' không xác định tuổi là nghi phạm.

Chủ quán cho biết: “Cả hai vào quán không ngần ngại gọi rượu đắt tiền và đồ ăn, người đàn ông bắt máy nghe điện thoại trước rồi bỏ đi, ngay sau đó, người phụ nữ giả vờ kiểm tra tin nhắn rồi chạy ra ngoài rồi không quay lại”, " 200.000 won (hơn 3 triệu đồng) cho rượu và thức ăn ngày hôm đó,".

Chủ cửa hàng đợi hai người họ mấy ngày. Tuy nhiên, sau một thời gian cả hai không đến trả tiền và cuối cùng ông đã báo cảnh sát. Đoạn phim camera từ cửa hàng đã được cung cấp làm bằng chứng. Những ly rượu mà cặp đôi đã uống cũng được cung cấp cho cảnh sát. Người ta cho rằng danh tính có thể được xác định bằng dấu vân tay để lại trên ly.

Từ cửa hàng, các camera quan sát được lắp đặt trên các con đường đã được kiểm tra và đường chạy trốn của cả hai đã được lần ra, nhưng cảnh sát giải thích rằng không thể lần ra hướng di chuyển của họ từ một điểm nhất định. Khuôn mặt của cặp đôi trong video cũng được chụp từ xa nên rất khó nhận diện. Dấu vân tay để lại trên ly rượu cũng được giám định nhưng nhận được câu trả lời là không thể xác nhận thông tin cá nhân.

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành các cuộc điều tra như theo dõi camera quan sát và phân tích dấu vân tay, nhưng chúng tôi không thể xác định được thủ phạm”.

Theo Chosun Ilbo

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