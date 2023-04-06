Một thầy cúng dụ dỗ và tấn công tình dục nhiều phụ nữ với lời hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho họ thông qua nghi lễ trừ tà đã bị kết án 7 năm tù.

Đội hình sự số 2 của Tòa án quận Jeju (Chủ tọa phiên tòa Jin Jae-kyung) đã tuyên bố kết án A (48 tuổi), một thầy cúng, 7 năm tù về tội hiếp dâm, quấy rối cưỡng bức và lừa đảo. Ngoài ra, ông còn phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục trong 40 giờ và hạn chế việc làm trong khoảng thời gian liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong 10 năm.

Ảnh minh họa: Internet

Theo truy tố, từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2021, ông A bị buộc tội cưỡng hiếp hoặc quấy rối khoảng 20 phụ nữ dưới vỏ bọc của một buổi lễ trừ tà tại đền thờ của anh ông ở thành phố Seogwipo, Hàn Quốc và nhận 20 triệu won (hơn 350 triệu đồng) dưới danh nghĩa trừ tà và chi phí trừ tà.

Người ta xác nhận rằng ông A đã khuyến khích những phụ nữ trong tâm trạng lo lắng đến đền thờ thông qua người quen hoặc qua tìm kiếm trên mạng để thực hiện nghi lễ trừ tà với những lời như “ma quỷ" “nếu không trừ tà thì gia đình đoản mệnh'.

Tại phiên tòa, ông A thừa nhận sự việc nhưng khẳng định hành vi của bản thân không phải là một tội ác vì điều ông làm cũng giống như một bác sĩ nhận tiền khám chữa bệnh.

Thẩm phán giải thích lý do bản án: "Đó là một hành vi nằm ngoài phạm vi hành vi của thầy cúng được xã hội của chúng ta chấp nhận, và không rõ bị cáo đã học hành vi của thầy cúng như thế nào và từ ai. Bị cáo cũng đưa ra những cáo buộc cá nhân về việc các nạn nhân đã tố cáo sai nhằm mục đích lấy tiền dàn xếp chứ không phải cố gắng bồi thường thiệt hại”.

Theo Chosun Ilbo

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