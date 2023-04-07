Kỳ diệu: Em bé sống sót sau 128 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát

Một em bé đã sống sót kỳ diệu sau 56 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong một trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Anton Gerashchenko một người làm việc cho Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã đăng tải một hình ảnh lên mạng xã hội với dòng trạng thái:

"Chắc bạn còn nhớ bức ảnh em bé đã trải qua 128 giờ dưới đống đổ nát sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ nhỉ. Có thông tin cho rằng mẹ của bé đã qua đời. Nhưng thật ra người mẹ vẫn còn sống! Cô ấy đã được điều trị tại một bệnh viện khác. Sau 54 ngày xa nhau rồi xét nghiệm DNA, cuối cùng họ cũng lại trở về bên nhau".

Cộng đồ mạng vô cùng vui mừng khi biết về cuộc hội ngộ đầy ấm áp này.

"Thật tuyệt vời làm sao!"

"Tin tuyệt vời. Tôi rất vui vì cả hai đều sống sót và đoàn tụ với nhau. Cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này."

Em bé đã được giải cứu khỏi đống đổ nát sau 128 giờ và đoàn tụ với mẹ sau 54 ngày. Bé con cũng sợ được bộ phúc lợi hỗ trợ ở.

Trận động đất kinh hoàng đã ảnh hưởng đến 11 tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và giết chết hơn 50.000 người, trong khi nó giết chết hơn 7.000 người ở Syria.

Theo India Times

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