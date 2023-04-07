Nhà hàng cấm thực khách vừa ăn mì vừa xem điện thoại

Thế giới 07/04/2023 02:00

“Không dùng điện thoại khi đang ăn”, nhà hàng đưa ra quy định khi khách hàng không thể thưởng thức bữa ăn của họ một cách đúng nghĩa vì cứ dán mắt vào điện thoại.

Một nhà hàng mì ramen nổi tiếng ở Nhật Bản đã đưa ra quy định cấm sử dụng điện thoại di động trong bữa ăn. Nhà hàng cho biết họ thực hiện quy tắc này cho khách hàng tiếp theo trong thời gian chờ đợi và để có hương vị bát mì ramen ngon nhất.

Theo CNN ngày 3/4, Debu-chan, một nhà hàng ramen ở Shinjuku, Tokyo mở cửa được 5 năm, đã cấm thực khách sử dụng điện thoại di động khi ăn kể từ tháng trước. Không có biển báo 'Cấm sử dụng điện thoại di động' bên trong cửa hàng, nhưng được biết khách hàng được thông báo riêng về quy định này.

Nhà hàng cấm thực khách vừa ăn mì vừa xem điện thoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh Kai, chủ nhà hàng cho biết anh đưa ra quy định sau khi thấy một số thực khách không thể tập trung ăn uống vì mải nhìn vào điện thoại di động ngay cả khi bữa ăn đã sẵn sàng. Anh nói, “Có lúc trong thời gian cửa hàng đông khách nhất, chúng tôi chú ý thấy có vị khách cứ vậy không ăn trong suốt bốn phút”. Theo lời nói của anh, nhà hàng có 33 chỗ ngồi, trở thành một trong những cửa hàng ramen lớn nhất ở Tokyo và không có gì lạ khi thấy từ 10 vị khách trở lên xếp hàng trong giờ cao điểm.

Kai cũng nói rằng những khách hàng đã chờ đợi rất lâu để được ăn ramen đã xem video trên điện thoại di động của họ, vậy thì khách hàng không thể thưởng thức bữa ăn của họ một cách đúng nghĩa vì cứ dán mắt vào điện thoại.

Nhà hàng cấm thực khách vừa ăn mì vừa xem điện thoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quán Debu-chan chuyên về mì ramen Hakata của Fukuoka, với đặc điểm là sợi mì chỉ rộng 1 mm nên mì dễ phồng lên sau khi ăn. Kai giải thích rằng hương vị sẽ giảm đi nếu để lâu hơn bốn phút, “món ramen này là món ăn dành cho những người thiếu kiên nhẫn.

Quy tắc của quán Debu-chan đã trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội, bao gồm cả Twitter. Nhiều phản ứng khác nhau đã được đưa ra, chẳng hạn như “Đó là một quyết định dễ hiểu”, "Có những cửa hàng đuổi khách hàng vì nhìn vào điện thoại di động, nhưng không có vấn đề gì miễn là họ hướng dẫn một cách tử tế", “Khi nói đến nghi thức ăn uống, đó là quy tắc đúng đắn”, “Thời gian ăn bao lâu không quan trọng, miễn là không gây hại cho người khác”, “Có phải là sự ép buộc từ phía chủ quan của chủ nhà hàng quá không?”

Về điều này, Kai nói, "Giống như câu nói ‘Khi ở Rome, làm như người La Mã làm’. Tại nhà hàng của chúng tôi, chúng tôi coi ramen như một hình thức giải trí và tuân theo quy tắc”.

Nhà hàng cấm thực khách vừa ăn mì vừa xem điện thoại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đây không phải là nơi duy nhất cấm sử dụng điện thoại di động khi ăn uống. Một nhà hàng McDonald's ở Singapore đã cài đặt tủ khóa điện thoại thông minh vào năm 2017 để bạn có thể liên lạc với gia đình khi đang ăn. ‘Frankie & Venice’, một thương hiệu nhà hàng lớn điều hành 250 chi nhánh ở Vương quốc Anh đã lắp đặt ‘khu vực cấm điện thoại (No Phone zone)’ vào tháng 11/2018 và cung cấp cho khách hàng các hộp để đựng điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Theo Chosun Ilbo

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