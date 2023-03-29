Một video lan truyền trên mạng cho thấy một người đàn ông phát hiện ra một con rắn hổ mang khát nước và quyết định cho nó uống một ít nước.

Rắn thường được coi là một trong những loài bò sát nguy hiểm, chúng sẵn sàng nhảy vào bạn bất cứ khi nào chúng cảm thấy bị đe dọa. Vậy bạn có dám đến gần một chút để cho nó ăn hay uống một ít nước không? Vâng, sẽ có một vài người trong số chúng ta dám làm điều đó.

Hầu hết chúng ta đều sẽ tìm một thùng chứa hoặc làm một vũng nước để loài bò sát này có thể làm dịu cơn khát của nó bất cứ khi nào nó muốn. Tuy nhiên, người đàn ông này đã có những ý tưởng khác.

Ảnh Indiatimes

Trong video được chia sẻ bởi IPS Susanta Nanda, một người đàn ông từ từ cho một con rắn hổ mang uống nước từ một chai nhựa. Người đàn ông thậm chí còn làm hành động hỗ trợ con rắn bằng cách cẩn thận để bàn tay của mình sau cổ của nó khi nó uống nước.

IPS Susanta Nanda đã chia sẻ video và viết trong chú thích của anh ấy: “Tình yêu và nước, hai thành phần tuyệt vời nhất trong cuộc sống”.

Ảnh Indiatimes

Mọi người trên mạng xã hội đã bối rối và ngạc nhiên khi xem người đàn ông với cử chỉ ấm áp. Họ cũng dành cho ông nhiều lời cảm thán.

“Thật đẹp”, có một tài khoản bình luận như vậy.

Trong khi một tài khoản khác thì suy nghĩ khác “Chúng ta là một phần của ‘người mẹ tự nhiên’... đây là hình mẫu của niềm tin dành cho nhau”.

“Tôi đã nghĩ về những gì có thể xảy ra sau khi con rắn hổ mang qua cơn khát?, tôi đã hoài nghi rằng bản chất thân thiện của con rắn sẽ chỉ kéo dài cho đến khi nó qua cơn khát”, một tài khoản khác bình luận.

Theo Indiatimes

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-ran-ho-mang-doc-nhat-the-gioi-uong-nuoc-ai-yeu-thu-cung-hon-nguoi-dan-ong-nay-567485.html