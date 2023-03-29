Nghề chăm sóc gấu trúc: Việc nhẹ lương cao nhưng không ai dám nhận vì lý do "khó đỡ"

Khu cảnh quan ở núi Nam Sơn ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc chia sẻ với tờ Modern Express rằng việc tuyển dụng là một vấn đề “đau đầu” trong nhiều năm và sở thú không thể tuyển đủ người chăm sóc gấu trúc do ứng viên thiếu trình độ. Khu vực tham quan có phân bố khu vực rộng 1.000 mét vuông chuyên chăm gấu trúc. Một người quản lý tại khu du lịch cho biết công việc chăm sóc gấu trúc phức tạp hơn mọi người nghĩ. Ông nói thêm rằng công việc này đòi hỏi tiêu chuẩn cao về sự chuyên nghiệp, tính cách cũng như kỹ năng quan sát.

Sau khi đăng tin thông báo có nhiều khó khăn trong việc chăm sóc gấu trúc , một vườn thú ở Trung Quốc đã nhận được thư ứng tuyển của hàng trăm ứng viên xin làm nhân viên chăm sóc gấu trúc nhưng họ không tìm được ứng viên nào phù hợp.

“Có nhiều yêu cầu chi tiết đối với quản lý trong quá trình chăm gấu trúc, chẳng hạn như cân phân của chúng, quan sát tâm trạng của gấu trúc và chia măng theo đúng chỉ định”, một người quản lý giấu tên cho biết.

“Có lẽ do ngưỡng quá cao nên chúng tôi thấy rất ít ứng viên đáp ứng yêu cầu của tuyển dụng. Đến này chúng tôi vẫn chưa tuyển được ai cả.” Người quản lý cho biết họ muốn những người chăm gấu trúc có bằng cấp về thú y, những người kiên nhẫn và có trách nhiệm.

“Họ phải yêu động vật. Có kinh nghiệm nuôi động vật trong sở thú là một lợi thế,” người quản lý cho biết. Hiện tại cư dân mạng ở Đại Lục đang xôn xao về vấn đề tuyển dụng của khu bảo tồn gấu trúc, bản tin đã nhận được hơn 120 triệu lượt xem trên Weibo.

“Tôi nghĩ sở thú nên coi trọng tình yêu và sự kiên nhẫn của một người chăm sóc gấu trúc hơn là bằng cấp học thuật.” - người dùng chia sẻ.

Ma Tao, một người chăm sóc gấu trúc với hơn 30 năm kỷ kinh nghiệm tại Sở thú Bắc Kinh cho biết công việc của anh đòi hỏi cả sự dũng cảm và tinh ý. “Động vật không biết nói. Chúng ta cần phải thông qua sự quan sát cẩn thận mới có thể hiểu những gì chúng biểu đạt.”

Anh Ma nói với tờ Shanghai Morning Post: “Bạn tương tác với động vật để chúng làm quen và bạn cũng phải làm quen với chúng. Từ phản ứng của gấu trúc, bạn có thể cảm nhận được trạng thái của nó: sợ hãi, cảnh giác hay thoải mái. Phải đọc được ngôn ngữ của nó cơ.”

Anh Ma còn cho biết khi ở gần gấu trúc cũng sẽ xảy ra rủi ro. Anh cho biết những bức ảnh “dễ thương” của một chú gấu trúc ôm chân một nhân viên lan truyền trên mạng xã hội gần đây, thực chất lại là một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn vì hành vi này có thể khiến nhân viên bị thương. “Nó có thể cắn bạn. Răng của nó nhỏ, nhưng bị nó cắn thực sự rất đau."

Theo tờ báo quốc gia thuộc Cục Quản lý Lâm nghiệp của Trung Quốc, có 673 con gấu trúc hiện đang sống trong điều kiện nuôi nhốt trên khắp thế giới, hầu hết chúng ở Trung Quốc. Các chuyên gia đã ước tính rằng số lượng gấu trúc sống trong tự nhiên là khoảng 1.800 con.

Theo SCMP