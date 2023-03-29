Nhảy bungee là môn thể thao mạo hiểm dành cho những người thích cảm giác mạnh. Thế nhưng càng hấp dẫn thì lại càng tiềm ẩn nhiều rủi ro đến tính mạng.

Một người đàn ông đang nhảy bungee thì xảy ra tai nạn đứt dây buộc xung quanh hai mắt cá chân và rơi xuống từ độ cao 30 mét. May mắn thay, sợi dây bị đứt ở độ cao 5m so với mặt nước nên người đàn ông đã sống sót.

Vào ngày 20/3 (giờ địa phương), một phương tiện truyền thông Trung Quốc đã công bố một đoạn video vào thời điểm xảy ra tai nạn nhảy bungee ở Pattaya, tỉnh Chon Buri, miền đông Thái Lan vào ngày 19/3. Trong video là một người đàn ông đang nhảy bungee từ độ cao 30 mét.

Ảnh minh họa: Internet

Khi gần xuống an toàn, dây nhảy bungee bất ngờ bị đứt khiến người đàn ông rơi xuống nước. Người đàn ông sống sót thần kỳ khi dây đứt cách mặt nước khoảng 5 mét.

Được biết, người đàn ông bị đa chấn thương trên cơ thể do va chạm khi lao xuống nước.

Ảnh minh họa: Internet

Truyền thông địa phương đưa tin công ty điều hành đã bồi thường cho người đàn ông này khoảng 2.300 đô la Hồng Kông (khoảng 383.000 won).

Tuy nhiên, nạn nhân đang đòi bồi thường thỏa đáng, bởi ông nói rằng chi phí bồi thường ít hơn nhiều so với 50.000 đô la Hồng Kông(khoảng 8,32 triệu won) mà anh ta đã trả cho việc điều trị.

Theo Daum

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